"ألم يدرك هؤلاء المهرجون أنه لا يهتم بآرائهم؟!" .. شقيقات كريستيانو رونالدو يدافعن عنه بعد انتقاد زيارته للبيت الأبيض ولقاء دونالد ترامب

ردّت شقيقات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، على موجة الانتقادات التي طالته عقب ظهوره في البيت الأبيض هذا الأسبوع إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان رونالدو قد تلقى دعوة لحضور حفل عشاء رسمي أقامه الرئيس الأمريكي تكريمًا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث شارك في المناسبة التي جمعت شخصيات سياسية ورياضية بارزة.

زيارة النجم البرتغالي إلى واشنطن أثارت جدلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ انقسمت الآراء بين مؤيد يرى في حضوره حدثًا بروتوكوليًا طبيعيًا، وبين منتقد اعتبر ظهوره في هذا السياق مثيرًا للجدل.

وفي مواجهة هذه الانتقادات، عبّرت شقيقاته عن دعمهن الكامل له، مؤكدات أن رونالدو يظل أيقونة عالمية لا تتأثر بالجدل الدائر حوله.

