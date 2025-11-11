حتى لا يتكرر سيناريو لامين يامال .. خطة ريال مدريد مع فرانكو ماتانتونو لمواجهة لعنة "البوبالجيا"!

يواصل نادي ريال مدريد تطبيق خطة دقيقة ومتحفظة في التعامل مع إصابة لاعبه الأرجنتيني الشاب فرانكو ماتانتونو، الذي يعاني من "بوبالجيا" منذ فترة، وهي إصابة عضلية مزمنة ومعقدة، أثرت على مشاركته في المباريات الأخيرة.

الإصابة ظهرت بوضوح خلال رحلة الفريق إلى ملعب "أنفيلد" لمواجهة ليفربول، ثم تفاقمت لاحقًا في مباراة رايو فاييكانو على ملعب فاييكاس، لتبدأ مرحلة من الغياب التدريجي عن الملاعب.

النادي لا يضع أي جدول زمني لعودة اللاعب، إذ تعتمد الخطة على تقييم يومي لحالته، ومدى استجابته للعلاج والتأهيل والهدف الأساسي هو العودة التدريجية دون استعجال، وفقًا لنهج "البطء والثبات"، الذي يراه الطاقم الطبي والفني الأنسب للتعامل مع هذا النوع من الإصابات.