محمد سعيد

حتى لا يتكرر سيناريو لامين يامال .. خطة ريال مدريد مع فرانكو ماتانتونو لمواجهة لعنة "البوبالجيا"!

خطة دقيقة ومتحفظة من ريال مدريد في التعامل مع إصابة لاعبه الأرجنتيني الشاب

يواصل نادي ريال مدريد تطبيق خطة دقيقة ومتحفظة في التعامل مع إصابة لاعبه الأرجنتيني الشاب فرانكو ماتانتونو، الذي يعاني من "بوبالجيا" منذ فترة، وهي إصابة عضلية مزمنة ومعقدة، أثرت على مشاركته في المباريات الأخيرة.

الإصابة ظهرت بوضوح خلال رحلة الفريق إلى ملعب "أنفيلد" لمواجهة ليفربول، ثم تفاقمت لاحقًا في مباراة رايو فاييكانو على ملعب فاييكاس، لتبدأ مرحلة من الغياب التدريجي عن الملاعب.

النادي لا يضع أي جدول زمني لعودة اللاعب، إذ تعتمد الخطة على تقييم يومي لحالته، ومدى استجابته للعلاج والتأهيل والهدف الأساسي هو العودة التدريجية دون استعجال، وفقًا لنهج "البطء والثبات"، الذي يراه الطاقم الطبي والفني الأنسب للتعامل مع هذا النوع من الإصابات.

  • إصابة معقدة وتجارب مشابهة

    إصابة "بوبالجيا" ليست بالأمر السهل، وقد عانى منها لاعبون آخرون مثل لامين يامال ونيكو ويليامز، الذي صرّح سابقًا: "مع هذه الإصابة، لا تكون نفسك تمامًا. إنها صعبة جدًا، وكل من مرّ بها يعرف ذلك".

    ماتانتونو يمر بنفس المعاناة، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي يركز على تقوية الجزء السفلي من الجسم، خصوصًا العضلات المرتبطة بمنطقة الإصابة.

    علاقة مميزة مع تشابي ألونسو

    منذ لحظة وصوله إلى النادي، أظهر ماتانتونو انسجامًا سريعًا مع المدرب تشابي ألونسو، الذي أشاد به علناً قائلًا: "يمتلك الكثير من الجودة، لكن ما يعجبني أكثر هو روحه التنافسية. هذا أمر أساسي، ثم يأتي التنظيم".

    العلاقة بينهما قوية، ويجمعهما فهم مشترك للغة كرة القدم، ما جعل المدرب يمنحه الثقة منذ البداية.

    شارك اللاعب في 12 مباراة، منها 9 كأساسي، بمجموع 689 دقيقة، ليصبح عاشر أكثر اللاعبين استخدامًا في الفريق، رغم أن أرقامه الفردية لم تكن لافتة (هدف واحد وصناعة واحدة). ومع ذلك، لا يشعر النادي أو اللاعب بالقلق، فالأمر يُنظر إليه كجزء طبيعي من عملية التطور، خاصة في ظل صغر سنه.

  • مقارنات مع نجوم شباب آخرين

    لتهدئة التوقعات، تُعقد مقارنات مع لاعبين مثل فينيسيوس، رودريجو جويس، فيدي فالفيردي، إندريك، الذين وصلوا إلى أوروبا في نفس العمر تقريبًا، لكن تطورهم كان تدريجيًا.

    لذلك، يرى النادي أن الأشهر الأولى لماتانتونو كانت إيجابية جدًا، وأثبتت صحة الخطة الموضوعة مسبقاً لتطويره بدنيًا وفنيًا.

    ومنذ أن بدأ نجمه يسطع في ريفر بلايت بعمر 16 عامًا، خضع ماتانتونو لبرنامج خاص لزيادة الكتلة العضلية، دون التأثير على خفته أو مرونته.

    وبفضل ساعات إضافية من التدريب خارج مركز "إيزيزا"، تمكن من زيادة وزنه بمقدار 10 كيلوجرامات، ما جعله أكثر جاهزية للانتقال إلى أوروبا، حتى أن تشابي ألونسو لاحظ هذا التحول، واعتبره كافيًا لمنحه دورًا مهمًا منذ أول ظهور له.

    تركيز على الجزء السفلي من الجسم

    في ريال مدريد، يستمر التركيز على تحسين اللياقة البدنية، لكن مع تقليل العمل على الجزء العلوي، والاكتفاء بالاستشفاء، أما الجزء السفلي، فهو محور البرنامج الحالي، بهدف تعزيز الاستقرار، القوة، وخاصة التسارع، إلى جانب التحمل العضلي.

    كما يشمل البرنامج تدريبات مكثفة على تقوية "النواة" العضلية، المرتبطة مباشرة بمنطقة الإصابة.

    والهدف من هذه المرحلة هو تحويل فترة الغياب إلى فرصة علاجية، تسمح للاعب بالعودة تدريجيًا إلى التمارين بالكرة والاحتكاك، وفقًا لما تسمح به حالته.

    ورغم أن "بوبالجيا" تُعد من الإصابات التي يصعب التخلص منها نهائيًا، إلا أن النادي يراهن على الهدوء والانضباط في تنفيذ الخطة، لضمان عودة آمنة وفعالة للاعب الواعد.

  • ماتانتونو استثمار بعيد المدى لريال مدريد

    ماتانتونو انضم إلى نادي ريال مدريد الإسباني في يونيو 2025 قادمًا من ريفر بليت، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 45 مليون يورو، وهي الأعلى في تاريخ النادي الأرجنتيني، متجاوزة صفقة انتقال إنزو فيرنانديز إلى بنفيكا.

    ونشأ ماتانتونو في أكاديمية ريفر بليت منذ عام 2019، حيث تدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول في موسم 2024-2025، وفي فبراير 2024، دخل التاريخ كأصغر هداف في تاريخ النادي، كما تُوّج بكأس السوبر الأرجنتيني، وشارك مع المنتخب الأرجنتيني الأول ليصبح أصغر لاعب يرتدي قميص "التانجو" في مباراة رسمية.

    وانضم ماتانتونو رسميًا إلى ريال مدريد في 14 أغسطس 2025، بعقد يمتد حتى يونيو 2031، وبدأ سريعًا في الاندماج مع الفريق تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، ورغم صغر سنه، حصل على دقائق لعب مهمة في أولى مبارياته، حيث شارك في 12 مباراة، منها 9 كأساسي، بإجمالي 689 دقيقة، سجل خلالها هدفاً وصنع آخر.

    ورغم تواضع الأرقام، إلا أن النادي يرى مشاركته جزءاً من خطة تطوير طويلة الأمد، شبيهة بما حدث مع لاعبين مثل فينيسيوس جونيور وفالفيردي.

    صفقة ماتانتونو تمثل استثمارًا بعيد المدى لريال مدريد، الذي يواصل رهانه على المواهب الشابة من أمريكا الجنوبية، ويأمل أن يتحول اللاعب الأرجنتيني إلى أحد أعمدة الفريق في المستقبل القريب.

