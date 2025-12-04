"ليس قائدًا مثل جيرارد" .. أسطورة ليفربول يلتمس العذر لمحمد صلاح أمام انتقادات جيمي كاراجر!

وعلى خلاف ما ذهب إليه جيمي كاراجر، يرى زميله السابق في ليفربول إميل هيسكي أن محمد صلاح ليس مطالبًا بالظهور الإعلامي بنفس أسلوب القادة التقليديين، بل عليه الرد داخل الملعب.
هيسكي، الذي مثل النادي بين عامي 2000 و2004، أقر بأن صلاح يجب أن "يقف ويواجه النقد"، لكنه شدد على أن طبيعة شخصيته تختلف عن فيرجيل فان دايك أو ستيفن جيرارد، الذين اعتادوا قيادة الفريق عبر التصريحات والمواقف العلنية.
وفي حديثه لموقع BetWright، قال هيسكي: "سأكون متفاجئًا إذا لم يجروا استعدادات لذلك منذ بداية الموسم. لأنه ربما بقي له أقل قليلاً من عامين في عقده وهو في الثلاثينيات من عمره"، في إشارة إلى أن ليفربول بدأ بالفعل الاستعداد لمرحلة ما بعد صلاح.
وأضاف أن المدرب أرني سلوت سيضطر إلى البحث عن تشكيلات وأساليب جديدة بمجرد خروج صلاح من المعادلة.
أما بشأن الانتقادات الموجهة للنجم المصري بسبب صمته الإعلامي، فقد أوضح هيسكي أن صلاح لم يكن يومًا من نوعية القادة الذين يواجهون المواقف بالكلمات، حتى في فترة تألقه، لكنه كلاعب كبير يبقى مطالبًا بتحمل المسؤولية والرد على أرض الملعب.