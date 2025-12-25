عندما يأتيك الرد فورًا من زيدان ومبابي .. حملة فرنسية على أمم إفريقيا تعري نظرية موتسيبي "العقيمة"!

لم تعد كأس الأمم الإفريقية، مجرد بطولة قارية تقتصر أهميتها على إثارة اهتمام منتخبات القارة السمراء وجماهيرها فقط، بل تحولت في نسخة المغرب 2025 إلى حدث كروي عالمي له بريق، خطف أنظار المتابعين داخل إفريقيا وخارجها.

هذا البريق لا يرتبط فقط بما يُقدم داخل المستطيل الأخضر، لكن أيضًا بالحضور اللافت لنجوم الصف الأول في كرة القدم العالمية في مدرجات "الكان"، وهو ما يلقي بظلاله على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتغيير دورية تنظيم البطولة بداية من بعد نسخة 2028 لتقام كل أربع سنوات بدلًا من عامين.

وفي السطور التالية، لا يناقش "Goal.com" القرار أو جدوى تطبيقه لكننا نظهر جانب من تجربة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025، يوضح كيف لهذه البطولة بزخمها وبريقها أن تجذب أكبر نجوم العالم للسفر وحضور مبارياتها، وهو ما يلقي بكثير من التساؤلات حول نظرة مشرع هذا القرار للأمور..