محمد سعيد

فيديو | بطلها ليونيل ميسي .. مفاجأة لا تُنسى لعاشقين في برشلونة خارج أسوار كامب نو!

زيارة ميسي المفاجئة إلى "كامب نو" أعادت إلى الأذهان ذكريات مجده في برشلونة

في ليلة التاسع من نوفمبر 2025، وبينما كان شاب يطلب يد شريكته للارتباط وسط أجواء رومانسية أمام ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، حدث ما لم يكن في الحسبان، ظهر أسطورة برشلونة ليونيل ميسي في خلفية الفيديو الذي كانا يوثّقان به لحظتهما الخاصة، ليحوّل تلك الذكرى إلى لحظة خالدة لا تُنسى.

زيارة ميسي المفاجئة أعادت إلى الأذهان ذكريات مجده في برشلونة، وأكدت أن العلاقة بينه وبين "كامب نو" لا تزال نابضة بالمشاعر، تماماً كما كانت لحظة ظهوره المفاجئ نابضة بالدهشة والفرح لعاشقين لم يتخيلا أن يكون "البرغوث" شاهدًا على بداية قصة حبهما.

    مفاجأة: ميسي في كامب نو

    كان ميسي في طريقه إلى ملعب "كامب نو" لالتقاط بعض الصور التذكارية، في زيارة خاصة خالية من الأضواء الإعلامية، باستثناء هاتف صديقه المقرب بيبي كوستا، الذي رافقه في هذه الجولة، إلى جانب زميله في المنتخب الأرجنتيني رودريجو دي بول.

    كوستا، الذي تربطه علاقة صداقة طويلة بميسي منذ أن كان مسؤولًا عن قسم خدمات اللاعبين في برشلونة، وثّق تلك اللحظات التي سرعان ما انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي.

  • ميسي جعلها لحظة لا تنسى!

    الشاب الذي كان يطلب يد شريكته، نشر الفيديو على تطبيق "تيك توك"، وكتب معلقًا: "تطلب من شريكتك الارتباط يوم 9/11 ومعك باقة صغيرة من البنفسج، فيظهر ميسي فجأة ليجعل اللحظة لا تُنسى".

    وتُعد هذه الزيارة هي الأولى لميسي إلى ملعب "كامب نو" منذ مغادرته للنادي في صيف 2021، حيث بدأ رحلته خارج أسوار برشلونة من خلال باريس سان جيرمان قبل أن يتوجه إلى محطته الحالية في إنتر ميامي الأمريكي.

    وكانت آخر مرة وطئت فيها قدما ميسي أرضية ملعب "كامب نو" العريق، كلاعب في 16 مايو 2021، خلال مباراة في الدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو، والتي انتهت بخسارة برشلونة (1-2)، وسجل فيها ميسي هدفه الأخير بقميص الفريق، رافعًا رصيده إلى 672 هدفًا.

  • "آمل أن أعود يومًا ما"

    بعد أقل من ثلاثة أشهر، عاد ميسي إلى النادي، ولكن هذه المرة لتوديع الجماهير في مؤتمر صحفي مؤثر أقيم في قاعة "أوديتوري 1899" بتاريخ 8 أغسطس 2021، حيث ذرف الدموع معلناً رحيله، بعد أن تعذّر على النادي تجديد عقده بسبب الأزمة المالية، رغم رغبته الصادقة في البقاء.

    أما زيارة الأمس، فكانت مختلفة تمامًا، مليئة بالحنين والفرح، سواء بالنسبة لميسي أو للعاشقين اللذين نالا مفاجأة العمر، وقد نشر النجم الأرجنتيني عبر حسابه على "إنستجرام" عدة صور من زيارته، وكتب معلقًا: "عدت الليلة الماضية إلى مكان أفتقده من أعماق قلبي. مكان كنت فيه سعيدًا إلى أقصى حد، حيث جعلتموني أشعر بأنني أسعد إنسان في العالم. آمل أن أعود يوماً ما، لا لأقول وداعًا كلاعب، كما لم أتمكن من ذلك من قبل...".

    مسيرة تاريخية لليونيل ميسي مع برشلونة

    تعد مسيرة ليونيل ميسي مع نادي برشلونة، واحدة من أكثر الفصول تأثيرًا وإبداعًا في تاريخ كرة القدم الحديثة، فقد قضى النجم الأرجنتيني، أكثر من عقدين في النادي الكتالوني، محققًا أرقامًا قياسية وألقابًا لا تُنسى، وترك بصمة لا تمحى في ذاكرة الجماهير حول العالم.

    ووصل ميسي إلى برشلونة في عام 2000 عندما كان عمره 13 عامًا فقط، بعد أن اكتشف النادي، موهبته الفذة، وعقد معه اتفاقية لتطويره في أكاديمية لا ماسيا الشهيرة، وعلى الرغم من صغر سنه، برز "ليو" بسرعة مذهلة، وبدأ في تقديم عروض استثنائية في فرق الشباب، مما أكسبه شهرة مبكرة وأكد للجميع أنه لاعب استثنائي سيشكل مستقبل النادي.

    وظهر ميسي لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة في أكتوبر2004، في مباراة ضد إسبانيول، وكانت تلك البداية لمغامرة استثنائية، فمنذ أول مباراة له، أظهر ميسي، قدرة غير عادية على المراوغة والتمرير والتسجيل، مما جعله سريعًا من الركائز الأساسية للفريق تحت قيادة المدربين الذين تعاقبوا على النادي.

    وعلى مدار سنواته مع برشلونة، ساهم ميسي في قيادة الفريق، لتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيدين المحلي والأوروبي، فقد فاز بالدوري الإسباني 10 مرات، وكأس ملك إسبانيا 7 مرات، وحقق دوري أبطال أوروبا 4 مرات، بالإضافة إلى العديد من الألقاب الأخرى مثل كأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية.

    وعلى مدار أكثر من 17 عامًا في الفريق الأول، لعب ميسي أكثر من 750 مباراة، وسجل أكثر من 670 هدفًا، وأصبح رقمًا صعبًا على أي لاعب آخر أن يحذو حذوه. كل هدف، كل تمريرة، وكل لحظة لعب له مع برشلونة كانت شاهدة على عبقريته، وروحه التنافسية، والتزامه الدائم بناديه.

