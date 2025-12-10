Xabi Alonso Pep Guardiola gfxGetty/GOAL
محمد سعيد

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي | الذهب يصدأ تحت غبار عاصفة مبابي .. وتشابي ألونسو دفع ضريبة إهمال دروس جوارديولا المجانية!

في ليالي الأبطال الكبيرة يحتاج الجميع إلى تكامل كافة عناصره وارتكاب أقل قدر من الأخطاء لأجل تحقيق الفوز، وهذا بالتحديد ما فعله بيب جوارديولا من أجل أن يتقنص فوزًا غاليًا على حساب عملاق البطولة ريال مدريد وفي عقر داره "سانتياجو برنابيو".

على النقيض تمامًا فشل تشابي ألونسو، في الحفاظ على سطوة ريال مدريد خلال مواجهات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وتذوق الفريق مرارة الخسارة بنتيجة (1-2)، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

فالريال كان الأكثر ارتكابًا للأخطاء والفضل لذلك يعود إلى خط دفاع مترهل يقوده الأسد العجوز أنطونيو روديجر، وخط هجوم فشل في استغلال هفوات المنافس وتفنن في إهدار الأهداف، بينما دفع تشابي ألونسو الليلة ضريبة إهماله لأحد الدروس المجانية لأستاذه بيب جوارديولا، وهو ضرورة التدوير بين لاعبي الفريق.

فالثغرة الأكبر في ريال مدريد خلال هذا اللقاء، كانت عدم وجود بديل مناسب يعوض غياب الفرنسي كيليان مبابي هداف الفريق في جميع المسابقات، والذي كشف بغيابه حجم المعاناة التي يعيشها الميرنجي، وكذلك عدم جاهزية أغلب العناصر البديلة بسبب حبسها على دكة البدلاء.

وبذلك الفوز، قفز مانشستر سيتي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 13 نقطة ووضع قدمًا ثابتة بين المرشحين إلى الأدوار الإقصائية، بينما تراجع ريال مدريد إلى المركز السابع بـ12 نقطة.

وترصد النسخة العربية من "GOAL" أبرز ملامح انتصار مانشستر سيتي الغالي على ريال مدريد في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا..

  • المهارة وحدها لا تكفي .. وما أغلى هدايا روديجر!

    بداية ريال مدريد في اللقاء كانت مثالية وبدا وكأن الفريق استعاد جزءًا من شخصية البطل وسط انسجام واضح في الخط الهجومي بين رودريجو وفينيسيوس الذي تحرر في مساحات مانشستر سيتي وكان قريبًا من تسجيل هدف أول بعد عرضية رائعة من شريكه البرازيلي، ومرة أخرى تحصل على ركلة جزاء من مهارة فردية لكن تقنية الفيديو، تدخلت وحرمته من ذلك بعدما تبين أن المخالفة كانت خارج حدود منطقة الجزاء.

    رغم ذلك استمرت المهارات الفردية الخاصة في فرض هيمنة ريال مدريد على اللقاء ولم يستسلم الفريق، حتى سنحت الفرصة للفتى البرازيلي رودريجو الذي سجل هدفه الأول هذا الموسم بطريقة رائعة، لينفض الغبار المتراكم على قميصه من جلوسه الطويل على دكة بدلاء تشابي ألونسو.

    استقامت الأمور لدى الريال وكان الفريق متوازنًا إلى حد ما، بخلاف ما رأيناه في مباريات الليجا الأخيرة، لكن يبدو أن ذلك لم يعجب المدافع "العجوز" أنطونيو روديجر، فبعد 7 دقائق فقط من هدف التقدم، تعامل برعونة لا مثيل لها مع روبن دياش وتسبب بخطأ مشترك مع الحارس تيبو كورتوا في هدف التعادل الذي سجله الشاب نيكو أوريلي.

    ولم تتوقف هدايا الألماني حيث كرر الخطأ بشكل مشابه مع إرلينج هالاند، لكن بطريقة أكثر عنفًا لتبين الإعادة في تقنية الفيديو تورطه في ارتكاب ركلة جزاء، لم يتوان الحكم عن احتسابها وسجلها هالاند بسهولة، ليقلب الطاولة على الملكي في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

    • إعلان

  • ذهب ريال مدريد يصدأ على دكة بدلاء ألونسو!

    محاولات تشابي ألونسو في الشوط الثاني من أجل العودة كانت واضحة من الاندفاع في الدقائق الأولى، حتى أن أول 7 دقائق فقط حفلت بـ3 فرصة محققة للتسجيل تفنن في إهدارها جود بيلينجهام ورودريجو، بينما كان لاعبو السيتي أكثر هدوءًا واستمروا في الاعتماد على الهجمات الخاطفة من جانب جيريمي دوكو وريان شرقي.

    والحقيقة الواضحة للجميع، أن هجوم ريال مدريد افتقد كثيرًا إلى كيليان مبابي الذي شاهد المباراة من دكة البدلاء، وظن تشابي ألونسو أنه بمجرد استدعاء الشاب جونزالو جارسيا من حقيبة الذكريات سيحصل على مراده، ويستطيع أن يملأ الفراغ الذي يخلفه النجم الفرنسي خلفه.

    لكن النجم الذي تألق في كأس العالم للأندية وتفاءل الجميع بميلاد "راؤول جديد"، انطفأ تمامًا وكان شبحًا في هجوم الملكي، بخلاف أن زملاءه تجاهلوا التمرير له في كثير من المواقف المتاحة للتسجيل، وظل ذلك الموقف معلقًا حتى تم استبدال الإسباني بالجناح التركي أردا جولر ومن بعده المغربي براهيم دياز.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    تشابي خسر بيده لا بيد جوارديولا!

    ريال مدريد الليلة خسر بيده لا بيد جوارديولا أو لاعبي السيتي، حيث ارتكب الفريق الإنجليزي أخطاءً متعددة في الدفاع وعلى مستوى حراسة المرمى من دوناروما، لكن سوء الاستغلال للفرص كان مكلفًا للغاية.

    فرغم النشاط الهجومي للملكي واللامركزية بين فينيسيوس ورودريجو، إلا أن الفريق افتقد بشكل واضح إلى لمسة كيليان مبابي الأخيرة، سواء في التسديدات قريبة المدى التي أهدرها بيلينجهام أو ضربات الرأس التي تعامل معها "فيني" بشكل غير محترف، حتى وهو أمام المرمى الخالي من حارسه دوناروما.

    بينما كان الكارت الهجومي الأخير هو الفتى الشاب إندريك، الذي لم يحصل على الوقت الكافي من أجل التسجيل ورغم ذلك كان مصدر خطورة كبير وكان يسجل التعادل من رأسية رائعة تصدت لها العارضة.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    مغامرة انتحارية من جوارديولا!

    على غير عادته أجرى المدرب الإسباني مغامرة صريحة في الدقيقة 70، عندما قرر إجراء 3 تبديلات دفعة واحدة بإشراك كل من سافينيو، عمر مرموش وتيجاني ريندرز، بدلًا من هالاند، ريان شرقي وفيل فودين، حيث لاحظ انخفاض المستوى البدني للاعبي الخط الأمامي وبالتالي انخفاض في الضغط على لاعبي الوسط والدفاع في المنافس.

    والدليل على ذلك أنه لم يستبدل جيرمي دوكو الذي كان مصدر الإزعاج الأول لدفاعات الملكي وخصوصًا راؤول أسينسيو وفيدي فالفيردي، حيث تلاعب بهما في الرواق الأيمن وكان قريبًا في أكثر من مناسبة للتسجيل.

    ورغم اللمسات الساحرة من سافينيو على الجانب الأيمن ونجاحه في المرور أكثر من مرة سواء من روديجر أو كاريراس، إلا أن الواجبات الدفاعية للاعبي السيتي لم توفر له التعاون المثمر في الهجوم، بخلاف أن ظهور عمر مرموش كان نادرًا في اللقاء حيث لم يصنع أي فارق يذكر طوال مدة مشاركته.

الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس crest
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
0