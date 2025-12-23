"إذا لم تفعل ذلك، فأنت لست صالحًا لريال مدريد" .. فالدانو يقدم نصيحة إلى فينيسيوس للتصالح مع جماهير البرنابيو

شهدت مباراة ريال مدريد أمام إشبيلية، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بهدفين دون رد، صافرات استهجان من جماهير البرنابيو تجاه فينيسيوس، حيث ترى جماهير الفريق الملكي أن النجم البرازيلي لا يقدم أفضل ما لديه للفريق ويفتقد إلى مستواه.

فالدانو علّق عبر برنامج "فوتبول" المذاع على شبكة "موفيستار بلس+"، قائلًا: "فينيسيوس سيحلها باللعب"، محذرًا من أن الملعب ليس سهلًا عندما لا تسير الأمور على ما يرام، وهو ما يعاني منه اللاعب حاليًا".