محمد سعيد

غادر الملعب غاضبًا | "ريال مدريد بحاجة إلى تغيير شامل" .. راؤول أسينسيو يهاجم حكم لقاء مانشستر سيتي ويحمي تشابي ألونسو!

المدافع الإسباني خرج غاضبًا من الهزيمة القاسية

أبدى راؤول أسينسيو، مدافع ريال مدريد، حزنه من الخسارة التي تعرض لها فريقه على يد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن الفريق يجيب أن يشهد بعض التغييرات على مستوى العقلية.

ولم يفوت المدافع الإسباني الفرصة من أجل أن ينتقد حكم مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، مؤكدًا أنه كان يكيل بمكيالين في احتساب الأخطاء داخل منطقة الجزاء، وهو ما ورط فريقه في احتساب ركلة جزاء قلبت موازين اللقاء.

  • ريال مدريد يتعثر في عقر داره

    سقط ريال مدريد في فخ الخسارة القاسية أمام ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة (1-2)، مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    ورغم تقدم ريال مدريد بهدف رائع سجله البرازيلي رودريجو جوس في الدقيقة 28، إلا أن فريق المدرب تشابي ألونسو عانى من أخطاء دفاعية ساذجة كلفته الخسارة القاسية في عقر داره وبين جماهيره، حيث اشترك المدافع الألماني أنطونيو روديجر والحارس تيبو كورتوا في مسؤولية هدف مانشستر سيتي الأول الذي سجله نيكو أوريلي بالدقيقة 35، بينما ورط روديجر فريقه في ركلة جزاء مجانية بعد 3 دقائق فقط سجلها إرلينج هالاند في شباك الميرنجي.

    وبذلك الفوز، قفز مانشستر سيتي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 13 نقطة ووضع قدمًا ثابتة بين المرشحين إلى الأدوار الإقصائية، بينما تراجع ريال مدريد إلى المركز السابع بـ12 نقطة.

  • Raul Asencio Real Madrid 2025Getty

    تصرف غريب من راؤول أسينسيو

    كان راؤول أسيسنيو واحدًا من أسوأ لاعبي ريال مدريد في اللقاء، حيث سقط فريسة أمام جيريمي دوكو في الجانب الأيمن، حتى قرر تشابي ألونسو سحبه من الملعب لحساب إندريك فليبي من أجل تدعيم الجانب الهجومي.

    ومع خروج المدافع الشاب من الملعب ووسط تقدم الضيوف بهدفين لهدف، بدا على أسينسيو غاضبًا للغاية حتى أنه قام بإلقاء قميص البدلاء على الدكة فور جلوسه، وتمتم بكلمات غاضبة وكأنه يلوم نفسه على الأداء.

    ولم يتضح إن كان أسينسيو معترضًا على قرار مدربه تشابي ألونسو أو أنه غاضب من النتيجة ومستواه المتواضع في اللقاء.

  • ماذا قال راؤول أسينسيو؟

    وجه راؤول أسينسيو نقدًا لاذعًا إلى الفرنسي كليمونت توربين، حكم مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، متهمًا إياه بمجاملة المنافس من خلال احتساب ركلة جزاء لصالح إرلينج هالاند، بينما تجاهل احتساب خطأ على مهاجمي الضيوف في هدف الضيوف الأول.

    وطالب لاعبو ريال مدريد بإلغاء هدف التعادل لمانشستر سيتي الذي سجله نيكو أوريلي، بداعي أن روبن دياش جفارديول اعترضوا طريق دفاع الملكي (روديجر، راؤول أسينسيو) خلال تنفيذ الضربة الركنية.

    وقال أسينسيو في تصريحاته لوسائل الإعلام بعد اللقاء: "لاعبو مانشستر سيتي أمسكوا بي أنا وروديجر داخل منطقة الجزاء أثناء تنفيذ الضربة الركنية، ولم يحتسب الحكم خطأ لصالحنا، وفي حالة حدوث نفس الخطأ من جانبنا يتم احتساب ركلة جزاء!".

    وأضاف: "لم أشاهد الإعادة، لكنني شعرتُ باحتكاك داخل منطقة الجزاء، وبسبب قوة الدفعة، سقطتُ أرضًا. كنا قد خرجنا للتو من فرصتين.. داخل منطقة جزائهم، لم يتمكن روديجر من القفز بسبب الدفعة التي تلقاها".

    وتابع أسينسيو: "فيما يخص ركلة الجزاء، تكرر الموقف نفسه، وفي هذه الحالة، احتُسبت ركلة الجزاء. هذه قرارات تحكيمية، ولا يمكننا التركيز عليها، بل على كرة القدم. الأمر لا يعتمد علينا، بل على الحكم. أحيانًا يكون القرار لصالح الخصم، وأحيانًا أخرى لصالحنا.. لكن علينا التركيز فقط على أدائنا".

  • XABI ALONSO REAL MADRID Getty Images

    أسينسيو يدعم تشابي ألونسو

    وجه مدافع ريال مدريد رسالة دعم إلى مدربه تشابي ألونسو، في ظل تراجع مستوى ونتائج الفريق الملكي خلال الأسابيع الأخيرة، حيث فشل الفريق في تحقيق الفوز للمرة الثالثة خلال آخر 4 مباريات، وظهرت مطالبات برحيله عن الفريق من أجل إنقاذ الموسم.

    وقال أسينسيو في هذا السياق: "الفريق في حالة جيدة مع ألونسو رغم النتائج المذبذبة، لكن ما يجب أن يتغير هو العقلية لدى الجميع، حتى نستطيع العودة إلى الانتصارات".

  • ما التالي لريال مدريد؟

    يمر ريال مدريد بمرحلة عصيبة في الفترة الأخيرة حيث تلقى الهزيمة الثانية على التوالي، إذ خسر من سيلتا فيجو (0-2) في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني 2025-2026، ليتجمد في مركز الوصيف برصيد 36 نقطة، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

    ويسعى ريال مدريد في الفترة المقبلة لتحسين نتائجه، حيث يخوض 3 مواجهات محلية قبل انتهاء العام، إذ يخرج لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني.

    وبعدها يخوض الميرنجي مواجهة سهلة أمام تالافيرا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، قبل أن يعود إلى سانتيجو برنابيو يوم 30 ديسمبر الجاري، عندما يستضيف إشبيلية ضمن منافسات الجولة 17 من الليجا.

