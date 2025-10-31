"كل شيء تم تسويته" .. تشابي ألونسو يغلق ملف فينيسيوس جونيور للأبد ويرد على اعتذاره!

ريال نجح في حسم مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة لصالحه يوم الأحد الماضي، بنتيجة (2-1) لينفرد بصدارة الليجا بفارق 5 نقاط، لكن المباراة شهدت حادثة أثارت حالة من التوتر داخل ريال مدريد، بسبب الاعتراض العلني من فينيسيوس جونيور على مدربه تشابي ألونسو، الذي اتخذ قرارًا بتبديله في الشوط الثاني لحساب زميله ومواطنه رودريجو جويس.

فينيسيوس جونيور، تصرف بطريقة حادة للغاية فور علمه بقرار التبديل، ووجه كلمات قوية مثل "سأرحل عن هذا الفريق"، وتوجه فورًا إلى غرفة الملابس قبل العودة في وقت لاحق إلى دكة البدلاء، وسط صمت تام من ألونسو على كل هذه التصرفات.

ولم يكن هذا التوتر وليد اللحظة، بل هو نتاج "علاقة متوترة" مع ألونسو، وشعور من جانب اللاعب بأن المدرب لا يثق به تمامًا. وهذه ليست المرة الأولى التي يغضب فيها فينيسيوس من تشابي ألونسو بسبب إدارته للتغييرات. اعتاد المدرب الإسباني على إخراج البرازيلي في عدة مناسبات قبل الوقت المتوقع، وهو الأمر الذي أدى إلى انفجاره في النهاية.

لكن سرعان ما اعتذر فينيسيوس عن هذا الموقف في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء الماضي، وقال معتذرًا: "اليوم أريد أن أعتذر لجميع مشجعي ريال مدريد عن رد فعلي عندما تم استبدالي في الكلاسيكو. كما فعلت شخصيًا خلال تدريب اليوم، أريد أيضًا أن أعتذر مرة أخرى لزملائي في الفريق والنادي والرئيس".

وأضاف: أحيانًا تغلبني العاطفة لأنني أريد دائمًا الفوز ومساعدة فريقي. تنبع شخصيتي التنافسية من حبي لهذا النادي وكل ما يمثله. أعدكم بأن أواصل الكفاح في كل ثانية من أجل مصلحة ريال مدريد، كما فعلت منذ اليوم الأول".