محمد سعيد

بعد مفاوضات سهلة وسريعة .. ريال مدريد يؤمن براهيم دياز من عروض أوروبية وسعودية وجدل حول "تأخير الإعلان"!

براهيم دياز مع ريال مدريد حتى 2030.. ولكن!

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطورات جديدة بشأن موقف النجم المغربي براهيم دياز، من جديد عقده مع ريال مدريد، والذي من المفترض أن ينتهي في صيف 2027.

براهيم دياز (26 عامًا)، يعيش حالة فترة توهج حاليًا مع منتخب المغرب، حيث يتصدر ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية وساهم بـ3 أهداف مؤثرة في تخطي أسود أطلس عقبة دور المجموعات في الصدارة، ضمن منافسات البطولة التي تقام في المغرب خلال شهري ديسمبر 2025 ويناير 2026.

  • براهيم دياز مع ريال مدريد حتى 2030

    أكد الصحفي أنطون مينا، عبر برنامج "إل لارجيرو"، على إذاعة "كادينا سير" صباح اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق الخاص بتمديد عقد اللاعب الإسباني المغربي براهيم دياز مع نادي ريال مدريد حتى عام 2030 قد تم بالفعل، مشيرًا إلى أن المفاوضات كانت سريعة وسهلة، وأن اللاعب نفسه كان طرفًا فاعلًا في إتمامها.

    وأوضح مينا أن الاتفاق جرى التوصل إليه قبل الصيف الماضي، إلا أن النادي الملكي لم يعلن رسميًا حتى الآن عن تجديد العقد، وهو ما يثير القلق نظرًا لوجود عروض مغرية للاعب من أندية أوروبية وأخرى سعودية.

    وأكد الصحفي، أن رغبة ريال مدريد في الحفاظ على سرية المفاوضات تتماشى مع رغبة محيط اللاعب الذي يفضل احترام الاتفاق بعيدًا عن الأضواء.

    براهيم دياز يبحث عن الفرصة مع ريال مدريد

    أشار التقرير إلى أن براهيم دياز يسعى للحصول على فرص أكبر داخل الفريق، وأن يكون له دور أكثر أهمية، حيث لا يريد أن يُعامل كلاعب بديل أو أن يُترك على الهامش بشكل افتراضي.

    فاللاعب المغربي يتطلع إلى المساهمة بشكل أكبر وأن يحظى بنفس الفرص التي يحصل عليها زملاؤه.

    وفي مقارنة بين وضعه الحالي مع المدرب تشابي ألونسو ووضعه السابق مع كارلو أنشيلوتي، أوضح مينا أن دياز كان سيحصل على أكثر من 800 دقيقة لعب حتى هذه المرحلة لو كان تحت قيادة أنشيلوتي، بينما لم يتجاوز مع ألونسو حاجز 500 دقيقة، رغم أنه يواصل التألق في بطولة كأس أمم إفريقيا.

  • براهيم دياز بين المغرب وريال مدريد

    براهيم دياز (26 عامًا)، لا يعيش أفضل أوقاته مع ريال مدريد في الوقت الحالي، حيث لا يشارك بانتظام في المباريات، فمنذ بداية الموسم لعب 22 مباراة، بواقع 588 دقيقة فقط، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع تمريرتين حاسمتين.

    لكن على مستوى منتخب بلاده، فمنذ اختياره تمثيل المغرب حصل براهيم دياز على دعم كبير وتقدير من جانب وليد الركراكي، المدير الفني لأسود أطلس، حي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية في الفريق الذي تأهل إلى مونديال 2026، ويشارك حاليًا في كأس الأمم الإفريقية 2025.

    براهيم دياز لعب مع المغرب 18 مباراة دولية 18 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين، وكانت آخر هذه الأهداف في شباك منتخبات جزر القمر، مالي وزامبيا، حيث سجل هدفًا في كل مباراة خاضها المغرب في مرحلة المجموعات من كأس الأمم الإفريقية، ليتصدر ترتيب هدافي البطولة حتى الآن، بالتساوي مع زميله أيوب الكعبي.

    وبذلك يبقى مستقبل براهيم دياز مع ريال مدريد معلقًا بين اتفاق غير معلن رسميًا حتى الآن، وطموحات اللاعب في الحصول على دور أكبر داخل الفريق، في وقت تتزايد فيه العروض الخارجية التي قد تدفعه للتفكير في خيارات أخرى إذا لم يتم حسم ملف تجديده قريبًا.

  • ما التالي لريال مدريد؟

    نجحت كتيبة "الميرينجي" مؤخراً في التقاط أنفاسها وتضميد جراحها النازفة، محققة سلسلة من الانتصارات المتتالية (3 مباريات)، كانت طوق النجاة لإنقاذ رقبة الجهاز الفني.

    فبعد الفوز الشاق في الكأس على تالافيرا (3-2) والانتصار القيصري على ألافيس، جاءت ثنائية إشبيلية لتمنح الفريق جرعة ثقة كانت مفقودة بشدة عقب أسبوع "أسود" شهد السقوط القاري أمام مانشستر سيتي والمحلي أمام سيلتا فيجو.

    ورغم جمع 42 نقطة واستعادة نغمة الفوز، لا يزال الأداء المدريدي تحت المجهر، حيث تظهر النتائج تذبذباً مقلقاً لا يليق بمطارد مباشر لبرشلونة المتوهج.

    الآن، يقف الفريق الملكي أمام "عنق الزجاجة" الحقيقي مع مطلع العام الجديد (2026)؛ إذ لا مجال لأي عثرة عندما يستضيف ريال بيتيس العنيد في الليجا يوم 4 يناير، في بروفة أخيرة قبل السفر إلى "محرقة" الديربي لمواجهة الجار اللدود أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يوم 8 يناير.

    هذه المواجهات القادمة لن تكون مجرد مباريات، بل هي "حكم نهائي" سيحدد ما إذا كانت استفاقة مدريد حقيقية وقادرة على تقليص الفارق مع الصدارة، أم أنها مجرد مسكنات مؤقتة قبل الانفجار الكبير.

