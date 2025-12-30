بعد مفاوضات سهلة وسريعة .. ريال مدريد يؤمن براهيم دياز من عروض أوروبية وسعودية وجدل حول "تأخير الإعلان"!

براهيم دياز (26 عامًا)، لا يعيش أفضل أوقاته مع ريال مدريد في الوقت الحالي، حيث لا يشارك بانتظام في المباريات، فمنذ بداية الموسم لعب 22 مباراة، بواقع 588 دقيقة فقط، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع تمريرتين حاسمتين.

لكن على مستوى منتخب بلاده، فمنذ اختياره تمثيل المغرب حصل براهيم دياز على دعم كبير وتقدير من جانب وليد الركراكي، المدير الفني لأسود أطلس، حي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية في الفريق الذي تأهل إلى مونديال 2026، ويشارك حاليًا في كأس الأمم الإفريقية 2025.

براهيم دياز لعب مع المغرب 18 مباراة دولية 18 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين، وكانت آخر هذه الأهداف في شباك منتخبات جزر القمر، مالي وزامبيا، حيث سجل هدفًا في كل مباراة خاضها المغرب في مرحلة المجموعات من كأس الأمم الإفريقية، ليتصدر ترتيب هدافي البطولة حتى الآن، بالتساوي مع زميله أيوب الكعبي.

وبذلك يبقى مستقبل براهيم دياز مع ريال مدريد معلقًا بين اتفاق غير معلن رسميًا حتى الآن، وطموحات اللاعب في الحصول على دور أكبر داخل الفريق، في وقت تتزايد فيه العروض الخارجية التي قد تدفعه للتفكير في خيارات أخرى إذا لم يتم حسم ملف تجديده قريبًا.