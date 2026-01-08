ديربي مدريد | فلتشكر القدر يا تشابي ألونسو على فاعلية "السلاح القديم" .. وخطأ سيميوني في اختيار ضحيته!

رفض ريال مدريد أن يحرم جماهير الكرة العالمية من فرصة جديدة لمشاهدة كلاسيكو ناري على الأراضي العربية، وذلك بعدما ضرب موعدًا ناريًا مع غريمه الأزلي برشلونة في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها،، وتُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

وبشق الأنفس، استطاع النادي الملكي أن يعبر الفخ الصعب الذي نصبه أتلتيكو مدريد، مساء الخميس على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة السعودية، حيث حسم ريال مدريد المباراة بنتيجة (2-1)، وتأهل لمواجهة البارسا في نهائي السوبر الإسباني 2026، والمقررة الأحد المقبل.

ويدين ريال مدريد بكل الفضل في هذا الفوز إلى لاعبيه فيدي فالفيردي ورودريجو جويس، اللذان سجلا هدفي الملكي في اللقاء بالدقيقتين (2 و55)، وكذلك إلى حارسه تيبو كورتوا الذي زاد عن شباكه من طوفان الروخيبلانكوس واستقبل هدفًا واحدًا من ألكسندر سورلوث في الدقيقة 58.

وبذلك الفوز، ضرب ريال مدريد موعدًا مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني، بعدما تغلب البارسا على أتلتيك بيلباو أمس الأربعاء في مباراة نصف النهائي الآخر.

السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي

وفي السطور التالية تسلط النسخة العربية من "Goal"، الضوء على النقاط المضيئة في واحدة من أشرس مواجهات ديربي مدريد..