من أجل صحة الرجال .. روبرت ليفاندوفسكي يزين وجهه بشارب في حملة "موفمبر"!

لا يقتصر تأثير النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي على المستطيل الأخضر فحسب، بل يمتد إلى ميادين العمل الإنساني والاجتماعي، حيث أثبت مرارًا أنه لاعب يتمتع بروح المسؤولية والتضامن. فقد شارك في العديد من المبادرات الخيرية والمشاريع المجتمعية التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مستخدمًا شهرته ومكانته العالمية لإحداث فرق حقيقي خارج حدود الرياضة.

في عام 2023، كان ليفاندوفسكي راعيًا لمشروع "قصص التضامن"، وهو برنامج توعوي وإنساني يركز على دعم الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، حيث ساهم في نشر الوعي حول التحديات التي تواجه هذه الفئة، وشجع على دمجهم في المجتمع من خلال التعليم والفن والرياضة.

وفي عام 2025، انضم إلى حملة "موفمبر" العالمية، التي تهدف إلى التوعية بقضايا صحة الرجال مثل سرطان البروستاتا والخصية، والاكتئاب والانتحار. وقد ظهر على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي بشارب رمزي، داعيًا الجميع إلى الاهتمام بصحتهم وإجراء الفحوصات الدورية، مؤكدًا أن "الصحة حق للجميع، بغض النظر عن العمر أو المعتقد أو الحالة البدنية".

كما سبق للاعب البولندي، أن شارك في حملات لدعم اللاجئين، وتبرع بمبالغ مالية كبيرة لصالح المؤسسات الطبية والتعليمية في بولندا وخارجها، خاصة خلال جائحة كورونا، حيث ساهم في توفير المعدات الطبية للمستشفيات.