محمد سعيد

"لن يكتفي بتحطيم معجزة جورج جيسوس" .. محمد الدعيع يطلق تصريحًا ناريًا عن انتصارات سيموني إنزاجي مع الهلال!

المدرب الإيطالي وصل إلى 21 انتصارًا متتاليًا مع الهلال

وضع محمد الدعيع، الحارس الأسطوري لمنتخب السعودية ونادي الهلال، شرطًا أساسيًا لنجاح المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي في قيادة الزعيم لتحطيم الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية مع الفريق، والمسجل باسم البرتغالي جورج جيسوس، مدرب الهلال السابق والمدير الفني الحالي للغريم النصر. 

ويخوض الهلال مواجهات من العيار الثقيل في الفترة المقبلة على مستوى دوري روشن السعودي، وهو ما يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى صمود رقم سيموني إنزاجي مع الزعيم وإمكانية تحطيمه للرقم المسجل باسم المدرب الأسبق جورج جيسوس.

  • الدعيع يتوقع رقمًا قياسيًا جديدًا

    أكد الدعيع خلال حديثه لبرنامج "دورينا غير" عبر الفضائية السعودية، أن سيموني إنزاجي قادر على تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم جورج جيسوس خلال ولايته الأخيرة مع الهلال، حيث وصل إلى 34 انتصارًا متتاليًا بجميع المسابقات.

    وقال الدعيع: "أعتقد أن إنزاجي سيتخطى الرقم الذي حققه جورج جيسوس مع الهلال بالانتصار في 34 مباراة، وإذا نجح في تجاوز مباراة القادسية، قد يصل إلى 50 انتصارًا متتاليًا، هو الآن حقق 21 انتصارًا ولا يزال أمامه 14 فوزًا لتخطي جيسوس".

    وأضاف: "أنا أتحدث عن هذا الرقم وفقًا للمستوى والنتائج التي يقدمها الهلال، وخصوصًا خلال المباراتين الأخيرتين أمام نيوم والفيحاء، أنا أثق في الزعيم والمدرب سيموني إنزاجي في تحقيق رقم قياسي".

    رقم جورج جيسوس مع الهلال

    يمتلك جورج جيسوس سجلًا حافلًا بالإنجازات مع نادي الهلال، حيث تولى تدريب الفريق للمرة الأولى، في الفترة بين يوليو 2018 ويناير 2019، ثم قاد فرق فلامنجو البرازيلي، وبنفيكا البرتغالي وفنربخشة التركي، حتى عاد لتدريب الأزرق مجددًا من يوليو 2023.

    وفي ولايته الثانية صنع واحدًا من أنجح مواسم الزعيم عبر تاريخه، بتحقيق رقم قياسي سجل في موسوعة جينيس، بأكبر عدد من الانتصارات المتتالية لفريق كروي بلغ 34 مباراة، فضلًا عن الفوز بالثلاثية السعودية الدوري وكأس الملك وكأس السوبر السعودي، وتحقيق سلسلة لا هزيمة للهلال على مدار 550 يومًا.

  • مسيرة سيموني إنزاجي مع الهلال

    أعلن نادي الهلال السعودي، تعاقده مع الإيطالي سيموني إنزاجي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم في يونيو 2025 بعقد يمتد لموسمين (حتى 2027)، ليتولى القيادة الفنية بدءًا من كأس العالم للأندية 2025، حيث قاد الفريق لتحقيق إنجازات فورية، أبرزها الفوز على مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية، براتب ضخم يقدر بـ25 مليون يورو سنويًا.

    سيموني إنزاجي قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع نهائي كأس العالم، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي"، وهو ما فتح باب التوقعات لمسيرة استثنائية للمدرب الإيطالي مع الزعيم.

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 30.

    * فوز: 25.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 73.

    * أهداف مستقبلة: 27.

    الهلال سيكون على موعد مع مباريات صعبة في الفترة المقبلة على مستوى دوري روشن السعودي، وهو ما يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى صمود رقم سيموني إنزاجي مع الزعيم وإمكانية تحطيمه للرقم المسجل باسم المدرب الأسبق جورج جيسوس.

    بداية هذه المواجهات ستكون أمام الرياض يوم الأحد المقبل في عقر داره، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي، وتليها مباشرة واحدة من أصعب المباريات على الزعيم في الموسم، حيث يحل ضيفًا على القادسية يوم الخميس المقبل بملعب ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

    ويحتل القادسية المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 36 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف و 8 نقاط عن الهلال المتصدر.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 14 انتصارًا مع تعادلين ولم يتذوق طعم الخسارة، في 16 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي ليتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة وبفارق 7 نقاط عن وصيفه النصر.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، على حساب كل من الدحيل القطري، ناساف كارشي الأوبكي، السد القطري، الغرافة القطري، الشرطة العراقي والشارقة الإماراتي، ليتصدر الترتيب العام برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه تراكتورسازي.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم يوم 17 مارس المقبل، بحيث يتأهل الفائز إلى المباراة النهائي لمواجهة الفائز من الاتحاد والخلود.

