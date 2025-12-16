GFX Javier Tebas Florentino PerezGetty/GOAL
محمد سعيد

"هذا ليس غضبًا حقيقيًا بل مجرد مسرحية" .. رد ساخر من تيباس على رسالة فلورنتينو بيريز في قضية نيجريرا!

رئيس رابطة الليجا يوضح الترتيب القانوني للمثول أمام المحكمة

في تطور جديد يتعلق بقضية "نيجريرا"، خرج خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "لاليجا"، برد حاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الاثنين، موجهًا انتقادات مباشرة إلى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الذي اتهم الرابطة بالتقاعس في القضية وبالتحديد خلال جلسة الاستماع التي عُقدت يوم الجمعة الماضي في برشلونة.

القضية التي لا تزال في مرحلة التحقيق الأولي منذ فتحها علنيًا في 15 فبراير 2023، شهدت إضافة شهادات جديدة من لابورتا، والمدربين السابقين إرنستو فالفيردي ولويس إنريكي مارتينيز، وذلك بسبب ارتباطهم بالنادي خلال الفترة التي جرت فيها المدفوعات إلى نائب رئيس لجنة الحكام الفنية السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.

    فلورنتينو بيريز يهاجم رابطة الليجا

    استغل فلورنتينو بيريز، خطابه التقليدي بمناسبة عيد الميلاد لإطلاق هجوم لاذع على سلطات كرة القدم الإسبانية بشأن فضيحة نيجريرا، واصفًا هذه القضية بأنها "أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم" وانتقد رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم لترك ناديه "معزولاً" في سعيه لتحقيق العدالة بشأن المدفوعات المثيرة للجدل.

    وفي خطاب غاضب أمام وسائل الإعلام، اتهم بيريز الاتحاد الإسباني ورابطة "لا ليجا" بالتخلي عن واجبهم في حماية نزاهة الرياضة، مؤكدًا أن "الفساد المنهجي" الذي كشفته الفضيحة قد كلف على الأرجح أندية أخرى مكانتها في الدرجة الأولى على مدى العقدين الماضيين.

    وقال بيريز: "من غير المفهوم تمامًا أن المؤسسات تركت مدريد وحدها في هذه المعركة. كيف يمكن أن يطلب منا رئيس الحكام أن ننسى الأمر؟ كيف سننسى أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم؟ كيف يمكن للاتحاد الإسباني لكرة القدم والدوري الإسباني أن يتصرفا بهذه الطريقة؟ من واجبهما ضمان النزاهة".

  • رد ساخر من تيباس على بيريز

    تيباس استهل رده بسخرية واضحة، قائلًا: "لا تدعهم ينسجون لك الرواية يا سيادة الرئيس. في الإجراءات القضائية، التدخل لا يتم وفق رغبة الأطراف، بل حسب الترتيب القانوني للمثول أمام المحكمة. الترتيب كان واضحًا لا لبس فيه: النيابة العامة أولاً، ثم محامي إسترادا فرنانديز، ثم رابطة لاليجا (رغم أننا كنا أول من تحرك أمام النيابة). وأخيرًا جاء دور ريال مدريد، الذي كان آخر من مثل أمام المحكمة. ألا تتذكر لماذا كنتم الأخيرين؟ بسبب حالة من السلبية آنذاك".

    رئيس "لاليجا" أوضح في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، تفاصيل ما جرى داخل القاعة، مؤكدًا أن النيابة العامة طرحت 19 سؤالاً، بينما اكتفى محامي إسترادا بسؤالين، قبل أن يتدخل محامي الرابطة بسؤاله.

    وأضاف تيباس أن الأسئلة التي حاول ريال مدريد طرحها لاحقًا كانت قد تمت الإجابة عنها بالفعل من قبل لويس إنريكي وفالفيردي.

    "هذا ليس غضبًا حقيقيًا بل مجرد مسرحية"

    تيباس شدد على أن وصف موقف لاليجا بـ"السلبي" يعد إساءة للعملية القضائية وإهانة لذكاء كل من يعرف كيفية سير المحاكم، مضيفًا: "هذا ليس غضبًا حقيقيًا، بل مجرد مسرحية. رابطة الليجا تحترم الإجراءات، وتتصرف حين يكون الوقت مناسبًا، ولا تختلق روايات. للأسف، هناك من يفعل ذلك".

    وكان فلورنتينو بيريز قد رفع سقف الاتهامات للمسؤولين عن الدوري الإسباني، مؤكدًا أنه "من الممكن أن يكون بعض الأندية قد هبطت إلى دوري أدنى كضحية لقضية نيجريرا. لقد تضررت كرة القدم لدينا ويجب أن تتحقق العدالة. لا تنسوا أن قاضي التحقيق في القضية وصفها بأنها فساد منهجي. واعترف برشلونة بأن هذه المدفوعات تمت لأنها كانت ملائمة. لماذا؟ من أجل ماذا؟ سيواصل ريال مدريد الإصرار، وأنتم في وسائل الإعلام تلعبون دوراً أساسياً".

  • جلسة قضية نيجريرا وشهادة جوان لابورتا

    أوضح لابورتا خلال شهادته أن "المدفوعات كانت حصرًا للحصول على تقارير عن الحكام"، نافيًا أي نية للتأثير على المباريات أو منح برشلونة امتيازات غير مشروعة، قائلًا: "لقد دفعنا مقابل تقارير، ولم تكن بأي حال من الأحوال لصالح برشلونة".

    وأضاف أن أداء الفريق الكتالوني في تلك الحقبة لم يكن بحاجة إلى أي دعم خارجي، موضحًا: "في ذلك الوقت كان برشلونة يُعجب به العالم بأسره، وكان مثالاً ومرجعاً في كرة القدم. لم نكن بحاجة لأي خدمات خاصة".

    كما شدد على أنه لم تكن له أي علاقة شخصية مع نيجريرا أو محيطه، قائلًا: "في الواقع، لا أعرف نيجريرا ولا أي شخص من دائرته. لم يكن لي أي اتصال بهم".

    وأوضح رئيس برشلونة أن هذه المدفوعات كانت موجودة بالفعل عندما تولى رئاسة النادي: "ورثت هذه المدفوعات، سألت المدير الرياضي، وأكد لنا أنه يجب الاستمرار في الحصول على التقارير".

    وفيما يتعلق بالوثائق الخاصة بفترته الأولى على رأس النادي، أشار إلى أنها لم تُحتفظ بها بسبب بروتوكول داخلي يقضي بإتلاف الملفات كل خمس سنوات، حيث قال: "لا نملك تقارير من الفترة الأولى لأنها تُدمر كل خمس سنوات".

    كما بيّن أن قيمة هذه المدفوعات لم تكن تستوجب موافقة رسمية من مجلس الإدارة، بقوله: "تكلفة التقارير لم يكن من الضروري أن تمر عبر رقابة المجلس، الأمر يتعلق بحجم المبلغ فقط".

