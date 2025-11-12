خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام ليفربول، والتي كانت المباراة رقم 1000 في مسيرة جوارديولا التدريبية، رفعت جماهير مانشستر سيتي لافتة تحمل عبارة: "نريدك أن تبقى".

وهذه اللافتة لم تكن الأولى من نوعها، إذ سبق أن ظهرت قبل 13 شهرًا عندما كان عقد المدرب يقترب من نهايته، قبل أن يوقع تمديدًا جديدًا حتى عام 2027، ما بدا حينها أنه أنهى الجدل حول مستقبله.

وليست هذه المرة الأولى التي يُثار فيها الجدل حول مستقبل جوارديولا، إذ اعتاد المدرب على تجديد عقده في مراحل حرجة من الموسم، حيث وقع تمديدات جديدة في ثلاث من آخر خمس سنوات عندما كان عقده يقترب من نهايته.

لكن الوضع الحالي مختلف، إذ إن العقد ليس المشكلة، بل التوقيت والظروف المحيطة بالفريق، ما يجعل تقرير "ذا تايمز" يعيد فتح باب التساؤلات حول مستقبل المدرب الإسباني في إنجلترا.

بهذا، يبقى مستقبل بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي مفتوحًا على جميع الاحتمالات، بين رغبة الجماهير في بقائه، واستعداد النادي لمواصلة النجاحات، وبين احتمالية أن يرى المدرب أن عشر سنوات كافية لإنهاء حقبته مع الفريق.