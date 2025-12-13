Cristiano Ronaldo Kalidou Koulibaly Hilal NassrGetty
محمد سعيد

"الرابطة اشترت دماغها وأهدرت عدالة المنافسة" .. بتال القوس يكشف ثغرات قرار تأجيل الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي

علامات استفهام حول جدوى قرار الرابطة المفاجئ

وجه الإعلامي بتال القوس، انتقادات حادة إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بعد صدور قرار مفاجئ بتعديل مواعيد مباريات الجولة العاشرة من المسابقة وترحيله إلى موعد لاحق في شهر فبراير المقبل.

وجاء قرار رابطة دوري روشن، بعد تأهل المنتخب السعودي إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العرب 2025، ما يضمن استمراره في المنافسات حتى يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر الجاري، سواء لخوض المباراة النهائية أو مباراة تحديد المركز الثالث في نفس اليوم.

  • رابطة الدوري السعودي تؤجل الجولة العاشرة

    أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن قرارها بتأجيل مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن للموسم الرياضي 2025-2026، حيث ستقام المباريات خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2026، بدلًا من موعدها الأصلي الذي كان مقررًا بين 19 و21 ديسمبر 2025.

    ووفقًا لبيان الرابطة، يأتي هذا التأجيل انسجامًا مع التعميم الصادر عن الرابطة بتاريخ 25 نوفمبر 2025، والذي نص على إمكانية تعديل جدول الدوري في حال تأهل المنتخب السعودي الأول إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب، وهو ما تحقق بالفعل بعد مشوار ناجح للأخضر في البطولة.

    وأكدت الرابطة أن هذا القرار يهدف إلى ضمان أفضل الظروف التنافسية للأندية، مع الحفاظ على استمرارية الموسم بسلاسة، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والشركاء التنظيميين، موضحة أن تأجيل الجولة العاشرة يعكس حرصها على مواءمة جدول الدوري مع ارتباطات المنتخب الوطني، بما يعزز جودة المنافسة ويمنح الأندية فرصة الاستعداد المثالي.

    وعلى صعيد جدول ترتيب دوري روشن، يواصل نادي النصر تصدره برصيد 27 نقطة من 9 مباريات، محققًا العلامة الكاملة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن المتصدر، ليبقى الصراع على القمة محتدمًا بين الفريقين مع دخول الموسم مرحلة أكثر تنافسية.

  • بتال القوس يقدم تساؤلات لرابطة دوري روشن

    خلال برنامجه "في المرمى" عبر فضائية "العربية": "كان لدي عدة تساؤلات عندما رأيت قرار رابطة الدوري السعودي بتغيير مواعيد الجولة العاشرة من المسابقة إلى شهر آخر، بدلًا من ترحيل الجولات كافة بنفس نظامها الحالي؟، أظن أن ذلك كان أكثر منطقية ويضمن عدالة المنافسة".

    وأضاف: "الدوري السعودي بعد هذا القرار سيعود يوم 27 ديسمبر الجاري، وأتساءل لماذا لا يبدأ بالجولة العاشرة مباشرة ويعود في نفس اليوم ومن ثم تستمر الروزنامة بشكل طبيعي، تواصلت مع خبراء في لجان المسابقات وأحدهم قال لي، يمكن أن البرازيلي مانويل المختص بهذا الأمر في المسابقات (اشترى دماغه)".

    وأردف بتال القوس: "حاولنا التواصل مع رابطة الدوري السعودي رفضت الرد على اتصالاتنا، حيث يرفضون الظهور الإعلامي ونتمنى أن يتغير هذا المبدأ من أجل توضيح الحقائق للجمهور".

    البطي يتساءل: أين عدالة المنافسة؟

    في هذا السياق، علق المحلل الرياضي عادل البطي على هذا القرار، قائلًا: "قرار التأجيل يخل بمبدأ عدالة المنافسة، فعلى سبيل المثال هناك نادي ضمك كان سيواجه الأهلي في الجولة العاشرة، ويستفيد من غياب لاعبيه الأفارقة المشاركين مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية مثل رياض محرز وفرانك كيسييه وميندي".

    وأضاف: "هناك أيضًا فريق التعاون الذي كان من المفترض أن يواجه الهلال في الجولة العاشرة ويطمح في التغلب عليه من أجل المنافسة على الدوري أو على الأقل مقعد آسيوي، بالطبع كان يريد الاستفادة من افتقاد الزعيم للاعبين بحجم الحارس المغربي ياسين بونو وكاليديو كوليبالي".

    وواصل البطي: "كذلك الحزم الذي كان سيواجه الاتحاد بدون موسى ديابي بسبب الإيقاف، وبعد ترحيل هذه الجولة سيستفيد فريق آخر من ذلك الأمر وهو الفتح. النجمة الذي هو بحاجة لأي نقطة لإنقاذ موقفه كان سيواجه النصر أيضًا بدون ساديو ماني وحرم من ذلك".

  • كيف تأهلت السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب 2025؟

    منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد، تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ وذلك بعد مشوار متوازن وأداء متصاعد بين مرحلة المجموعات ودور الثمانية.

    ففي المجموعة الثانية من البطولة العربية؛ التي ضمت كل من عُمان وجزر القمر، إلى جانب السعودية والمغرب، احتل الأخضر مركز "الوصافة" برصيد 6 نقاط خلف المغرب "المتصدر".

    وفاز المنتخب السعودي على عُمان بنتيجة (2-1) وجزر القمر (3-1)، في الجولتين الأولى والثانية من مباريات المجموعة الثانية؛ قبل أن يخسر في اللقاء الأخير ضد المغرب بهدف دون رد، ليحتل "الوصافة" ويضرب موعدًا مع نظيره الفلسطيني.

    وبعد مواجهة ماراثونية نجح المنتخب السعودي في حجز مقعده بالدور نصف النهائي من كأس العرب عقب فوزه على منتخب فلسطين بنتيجة (2-1)، في الوقت الإضافي، وذلك بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليواصل الأخضر مشواره في البطولة بثقة كبيرة.

