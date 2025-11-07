دي لا فوينتي يتمسك بحقه في لامين يامال .. ويوجه رسالة ضمنية إلى هانزي فليك!

أكد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أن اللاعب الشاب لامين يامال سيبقى ضمن صفوف "لاروخا" طالما كان في حالة بدنية تسمح بذلك، مشيرًا إلى أن لاعب برشلونة الواعد في حالة بدنية ممتازة ويستعيد مستواه تدريجيًا، وهو ما أكده مدربه الألماني هانزي فليك في النادي أيضًا.

ويستعد منتخب إسبانيا لخوض مباراتين في ختام مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك من أجل حجز مقعد مباشر في الحدث العالمي، حيث يحل ضيفًا على جورجيا ثم يستقبل تركيا في إشبيلية، يومي 15 و18 نوفمبر الجاري، على الترتيب.

ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة الخامسة في تصفيات كأس العالم برصيد 12 نقطة، من 4 انتصارات محققًا العلامة الكاملة، وسجل 15 هدفًا بينما لم تتلق شباكه أي أهداف، ليصبح على بعد 3 نقاط فقط من حجز تذكرة التأهل إلى المونديال الذي سيُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.