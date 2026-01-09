Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport
محمد سعيد

"لا أتذكر ما حدث، ذاكرتي ضعيفة" .. دييجو سيميوني يستخدم حيلة الأطفال للهروب من الانتقادات بشأن استفزاز فينيسيوس جونيور

مدرب أتلتيكو مدريد يقر باحتراف محبط لجماهيره

أبدى دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، رضاه عن أداء لاعبيه رغم الخروج على يد ريال مدريد من بطولة كأس السوبر الإسباني 2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، وتُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

وخسر أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف أمام الملكي في المباراة التي أقيمت أمس الخميس على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، ليودع بطولة السوبر ويترك تذكرة التأهل إلى النهائي لجاره وغريمه الأزلي ريال مدريد.

وبذلك الفوز، يضرب ريال مدريد موعدًأ ناريًأ في نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الأحد المقبل أمام برشلونة، في سيناريو مكرر لنهائي نسخة العام الماضي.

  • سيميوني راضٍ عن لاعبي أتلتيكو مدريد ولكن!

    أشاد المدرب الأرجنتيني بحماس وقتال لاعبيه في الديربي المدريدي الذي أقيم في أجواء تنافسية مثيرة بالسعودية، مؤكداً أن الفريق لعب بالطريقة التي أرادها وخلق فرصاً عديدة للتسجيل، لكن غابت الحدة في إنهاء الهجمات.

    وقال سيميوني في تصريحاته عقب اللقاء: "كما شاهدتم، بدأوا بهدف رائع من تسديدة مميزة لفالفيردي، لكن طوال المباراة لعبنا كما أردنا ونجحنا في صناعة فرص للتسجيل".

    وأضاف: "في بعض الأحيان افتقدنا للحسم، وفي أحيان أخرى تألق كورتوا، مثل تصديه لرأسية سورلوث. في الشوط الثاني لعبنا في نصف ملعبهم، ولا أستطيع أن أقول شيئًا للاعبين سوى تهنئتهم ومطالبتهم بالاستمرار على هذا الأداء".

  • FBL-KSA-ESP-SUPERCUP-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    ما الذي افتقده أتلتيكو مدريد للتسجيل؟

    أوضح المدرب الأرجنتيني أن فريقه كان بحاجة إلى "مزيد من الهدوء في اللمسة الأخيرة"، مضيفاً: "كورتوا قام بتصديين رائعين آخرين. لعبنا بالطريقة التي أردناها، رغم أن الخصم كان لديه فرصة لتوسيع الفارق في الشوط الأول، لكننا بعد ذلك خلقنا فرصاً ولعبنا عبر الأطراف وقدمنا ما خططنا له. أهنئ المنافس على الفوز".

  • Vinicius JuniorGetty Images

    موقفه من الأحداث الجانبية

    وعن اللقطة التي جمعت بينه وبين فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، قال سيميوني: "ما يحدث في الملعب، منذ أن كنا أطفالاً، يبقى هناك، ولا يوجد ما يستحق التعليق".  

    أما بشأن ما تردد عن قوله لفينيسيوس "فلورنتينو بيريز سيطردك، تذكر ذلك لاحقًا"، فقد أجاب: "لا أتذكر، ذاكرتي ضعيفة".

    وشهدت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد أحداثًا مثيرة خارج إطار اللعب، حيث دخل المدرب دييجو سيميوني في أكثر من حوار جانبي مع نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور.

  • ماذا حدث بين سيميوني وفينيسيوس جونيور؟

    التقطت الكاميرات لحظات بدا فيها أن مدرب أتلتيكو مدريد، يحاول التأثير على اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور ويسعى لإخراجه عن تركيزه داخل الملعب.

    بحسب ما كشفه الصحفي باكو جونزاليس عبر إذاعة "كوب"، فإن كاميرات "موفيستار" رصدت سيميوني وهو يوجه حديثه إلى فينيسيوس قائلًا: "فلورنتينو سيطردك.. تذكر ذلك لاحقاً"، في إشارة إلى أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يخطط للتخلص من فيني في أقرب وقت.

    هذه العبارة أثارت الكثير من الجدل، إذ اعتُبرت محاولة واضحة من المدرب لإرباك اللاعب نفسياً خلال اللقاء، على أمل إخراجه تمامًا عن تركيزه وإضعاف المنافس الميرنجي في وقت تقدمه بالنتيجة بهدف دون رد.

    ومع خروج فينيسيوس من الملعب في الدقيقة 79، وبينما كانت الجماهير تحيي النجم البرازيلي واصل المدرب الأرجنتيني محاولات الاستفزاز، حيث أشار إلى المدرجات وتحدث إلى لاعب ريال مدريد بسخرية، قائلًا: "انظر إنهم لا يقصدون تحيتك".

    واستفز هذا الأمر فينيسيوس مرة أخرى وتوجه له وحاول الاشتباك معه، لولا أن الحكم الرابع تدخل وفصل بينهما، وكذلك تدخل تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، لينتهي الأمر بإشهار البطاقة الصفراء في وجه "فيني" ومدرب أتلتيكو مدريد.

    وعقب المباراة علق فينيسيوس جونيور، على صورة تظهر المشادة التي حدثت بينه وبينه دييجو سيميوني بمنصة "إنستجرام"، ساخرًا من المدرب الأرجنتيني الذي حاول استفزازه في أكثر من مشهد بالمباراة.

    وكتب فينيسيوس في تعليقه على الصورة: "لقد خسر مباراة أخرى تأهيلية للنهائي"، وأتبعها برموز تعبيرية باكية.

  • PSV Eindhoven v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    اعتراف صريح من سيميوني

    سيميوني شدد على أهمية الاستعداد لمواجهة ديبورتيفو يوم الثلاثاء المقبل قائلاً: "مع كامل الاحترام، نحن ما زلنا في أجواء هذه المباراة، وعلينا أن نستعيد طاقاتنا بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة خصم يقدم أداءً جيداً في فئته".

    وعن سبب تراجع أتلتيكو في الدوري الإسباني وخروجه من السوبر، قال المدرب الأرجنتيني بصراحة: "الفرق التي هزمتنا كانت متفوقة علينا".
    تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها

