"هذا ابتزاز واضح لبرشلونة" .. خافيير تيباس يفتح النار على ريال مدريد وفلورنتينو بيريز لوقف "ضجيج نيجريرا"!

رئيس رابطة الليجا يتوعد الريال بتقرير إلى الفيفا

أثار خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، جدلًا جديدًا بتصريحاته خلال مشاركته في فعالية "إفطار الرياضة" التي نظمتها وكالة "أوروبا برس"، حيث وجّه انتقادات مباشرة إلى نادي ريال مدريد على خلفية موقفه القضائي في قضية "نيجريرا".

القضية تتعلق بالمدفوعات التي قام بها نادي برشلونة لشركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الفنية، والتي بلغت قيمتها نحو 7.2 مليون يورو.

وقد أثارت هذه المدفوعات جدلًا واسعًا حول طبيعتها وأهدافها، وسط اتهامات من عدة جهات على رأسها إدارة الغريم الأزلي ريال مدريد، بوجود شبهات فساد أو محاولة للتأثير على الحكام.

  • انتقادات لاذعة من تيباس لريال مدريد

    تيباس أوضح أن تحركات النادي الملكي في القضية لا تهدف إلى تحقيق العدالة، بل إلى اتباع استراتيجية سياسية لإحداث ضجيج وإلحاق الضرر، قائلاً: "إنها مجرد إستراتيجية لإحداث الضجيج والضرر، ولا معنى لها".

    وأضاف أن تكثيف الهجوم القضائي من جانب ريال مدريد ضد برشلونة يرتبط بشكل مباشر بملف دوري السوبر الأوروبي، قائلًا: " لم يتم إثبات شراء الحكام. يجب أن تستمر القضية في المحكمة بكل تبعاتها، إذا كان هناك من يحق له الشكوى من الحكام فليس هما ريال مدريد وبرشلونة بل الأندية الثمانية عشر الأخرى".

    ارتباط قضية نيجريرا بدوري السوبرليج

    رئيس "لا ليجا" أشار إلى أن توقيت تصعيد ريال مدريد لموقفه القضائي جاء متزامنًا مع انسحاب برشلونة من مشروع دوري السوبر الأوروبي، معتبرًا أن ذلك ليس صدفة بل محاولة للضغط على النادي الكتالوني.

    وقال تيباس ساخرًا: "يا للمصادفة، عندما انسحب برشلونة من السوبرليج، بدأ الهجوم العنيف من ريال مدريد. هذا ابتزاز: عندما تكون معي أحتفظ بالأمور، وعندما لا تكون أُخرجها إلى العلن".

  • انتقاد موقف فلورنتينو بيريز

    تيباس لم يتردد في توجيه انتقادات حادة لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، واصفًا أسلوبه بأنه محاولة للسيطرة على المنافسين. وأضاف: "هذا يُسمى ابتزازًا: طالما أنك معي، فأنا أعرف عنك أمورًا وأحتفظ بها لأكشفها لاحقًا".

    وأردف: " غير مقبول أنه في جمعية عمومية يُقال إن ركلة الجزاء التي لم تُحتسب لهم يوم الأحد الماضي كانت بسبب نيجريرا. إنها محاولة لاتباع استراتيجية لإلحاق الضرر. الحكام ليسوا فاسدين، قد يخطئون ويمكن تحسينهم، لكنهم ليسوا فاسدين. إذا قدّموا (ريال مدريد) تقريرهم إلى الفيفا، فسنقدّم نحن أيضًا تقريرنا".

    كما شدد تيباس على ضرورة الفصل بين عمل المؤسسات الرسمية وبين ما وصفه باستراتيجية ريال مدريد، مذكّرًا بأن القضية باتت في عهدة القضاء بفضل تدخل النيابة العامة والرابطة نفسها. وطالب بعدم نشر "شائعات تهدف إلى الإضرار برابطة الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم والحكام".

    وفي سياق حديثه، استحضر تيباس أحداثًا سابقة تتعلق بادعاءات التلاعب بنتائج المباريات بين عامي 2008 و2013، متهمًا بيريز بالتغاضي عنها آنذاك، وقال: "موقف فلورنتينو بيريز كان أن ينظر إلى الاتجاه الآخر"، في إشارة إلى ما اعتبره ازدواجية في خطاب ريال مدريد بشأن النزاهة الرياضية.

  • ما هي آخر تطورات قضية نيجريرا؟ وما دور ريال مدريد؟

    بحسب ما كشفت عنه صحيفة "آس"، فإن النادي الملكي لم يعد يكتفي بدور المراقب أو الطرف الثانوي، بل قرر المضي قدمًا "حتى النهاية"، على حد وصف مقربين من الملف، في سبيل كشف كل ما يتعلق بهذه القضية التي هزت كرة القدم الإسبانية وأثارت جدلًا واسعًا محليًا وقاريًا.

    ويأتي هذا التحرك الجديد ليؤكد أن مرحلة التفاهم والتنسيق التاريخي بين الناديين في القضايا الكبرى أصبحت من الماضي، بعدما باتت العلاقة بين الطرفين أكثر توترًا من أي وقت مضى. ويُعد ما يجري حاليًا في محاكم برشلونة مثالًا واضحًا على هذا التحول، حيث تُحلل الجهات القضائية كل ما دار حول المدفوعات التي قام بها برشلونة على مدار سنوات طويلة إلى جهات مرتبطة بـخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، الذي شغل منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا.

  • Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    رد برشلونة على آخر تطورات قضية نيجريرا

    في المقابل، يلتزم برشلونة حتى الآن بخطاب دفاعي يؤكد أن جميع المدفوعات التي جرت في تلك الفترة كانت مقابل "خدمات استشارية وتحليلية" لا علاقة لها بالتأثير على التحكيم، وهو ما تنفيه الشكوك المتزايدة داخل الرأي العام الإسباني، خاصة مع توسع نطاق التحقيقات وتعدد الجهات المطالبة بالاطلاع على الوثائق.

    ومع استمرار الإجراءات القضائية، تبدو قضية نيجريرا مرشحة لمزيد من التصعيد، ليس فقط داخل أروقة المحاكم، بل أيضًا على مستوى الصراع التاريخي بين ريال مدريد وبرشلونة، في واحدة من أكثر القضايا حساسية وتأثيرًا في تاريخ كرة القدم الإسبانية الحديث.

