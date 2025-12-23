تيباس يتخلى عن الدبلوماسية بتصريح جريء: برشلونة لا يخلق التوتر .. بل ريال مدريد ورئيسه ضد الجميع!

في حلقة جديدة من برنامج "موفي فوتبول زون، خصّ تيباس صحيفة سبورت بحوار مطوّل استعرض فيه الوضع الحالي للمسابقة، ومقارنتها بالدوريات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى التوتر القائم في السنوات الأخيرة حول ملف التحكيم والعلاقة بين ريال مدريد وبرشلونة.

تيباس رفض وصف ما يعيشه ريال مدريد حاليًا بالأزمة، مؤكدًا أنه شاهد هذا السيناريو من قبل: "رأيت مواسم كثيرة يُقال فيها إن هناك أزمة، ثم يفوز الفريق نفسه في نهاية الموسم بفارق ست أو سبع نقاط بنفس اللاعبين والمدرب. الأمر له جانب إعلامي، فهم مطالبون بالفوز دائمًا، وعندما لا يحدث ذلك، يُقال إن هناك أزمة بمجرد خسارتين متتاليتين".

وعن التوتر القائم بين الناديين الكبيرين، أوضح تيباس أن برشلونة ليس هو من يخلق الأزمة: "ما يخلق التوتر حاليًا ليس برشلونة ولا الأندية الأخرى، بل ريال مدريد ضد الجميع؛ ضد برشلونة، ضد الحكام .. ضد الكل. والأمر يتم بطريقة خاطئة عبر رواية غير مفيدة، إذ يحاولون الربط بين أخطاء تحكيمية حالية وما حدث في 2017 أو 2019، وهذا أمر خطير لأنه غير صحيح".