بعد مرور 12 عامًا على حادث ميريبيل المأساوي .. لغز كبير يحيط بحالة أسطورة "فورمولا 1" مايكل شوماخر!

يصادف اليوم مرور، 12 عامًا على الحادث المأساوي الذي تعرض له أسطورة الفورمولا 1 مايكل شوماخر في منتجع ميريبيل للتزلج بفرنسا، حيث أصيب بإصابة خطيرة في الرأس أثناء ممارسة التزلج.

شوماخر (مواليد كيربن 1969) خضع لعملية جراحية بعد ثلاثة أيام في مستشفى جامعة جرونوبل، لكن بعد يومين فقط، في الثاني من يناير 2013، أعلنت وكيلته الصحفية سابين كيم توقف نشر أي تحديثات طبية، بسبب الزخم الإعلامي الكبير أمام المستشفى.

ومنذ ذلك الحين، لم يصدر سوى بيان واحد في يوليو 2014 يؤكد خروجه من الغيبوبة ونقله إلى لوزان، قبل أن يعود لاحقًا إلى منزله على ضفاف بحيرة جنيف ليخضع لرعاية فريق طبي متخصص، وبعد مرور 12 عامًا، لم يطرأ تغيير كبير على حالته الصحية.