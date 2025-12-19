بعد انتهاء حربه على محمد صلاح .. جيمي كاراجر يستفز جماهير تشيلسي بتوقع صادم لمستقبل إنزو ماريسكا!

في عموده بصحيفة "The Telegraph"، اعتبر أسطورة ليفربول جيمي كاراجر أنه من الغريب تداول اسم إنزو ماريسكا كمرشح محتمل لتدريب مانشستر سيتي الصيف المقبل، رغم استمرار بيب جوارديولا في منصبه وسط سباق لقب محتدم.

وأشار كاراجر إلى أن المدرب الإيطالي غيّر مؤخرًا وكيله إلى جورج مينديش، مؤكدًا أن أي مدرب طموح لن يرفض فرصة قيادة الفريق السماوي، وإن كان البعض قد يتردد في أن يكون خليفة جوارديولا المباشر.

تصريحات ماريسكا عقب فوز تشيلسي على إيفرتون السبت الماضي، كشفت عن وجود استياء داخلي، حيث ألمح إلى غياب الدعم خلال سلسلة من أربع مباريات دون انتصار منذ الفوز على برشلونة، ورغم أنه لم يحدد المسؤولين عن ذلك، إلا أن أصابع الاتهام اتجهت نحو الملاك بهداد إقبال وتود بويلي، إضافة إلى المديرين الرياضيين بول وينستانلي ولورنس ستيوارت، وذلك قبل أن يُربط اسمه بوظيفة السيتي.

كاراجر شدد في تحليله عبر برنامج "Monday Night Football" على قناة "Sky Sports" أنه لا يتوقع استمرار ماريسكا في ستامفورد بريدج الموسم المقبل، مؤكداً أن الأحداث الأخيرة لم تغيّر من قناعته.

وأضاف أن مواجهة تشيلسي أمام نيوكاسل يونايتد غدًا ستكون اختبارًا كبيرًا، حيث يواجه كلا المدربين ضغوطًا متزايدة، مع إيدي هاو الذي يعاني بدوره من تحديات مرتبطة بملكية النادي.