رغم رغبته في عودة "مو" معتذرًا .. جيمي كاراجر: مشجع ليفربول الحقيقي سيدعم آرني سلوت ضد محمد صلاح!

نجم الريدز السابق يصف منتقديه بـ"المنفصلين عن الواقع"..

وجه نجم ليفربول السابق جيمي كاراجر، انتقادات حادة إلى بعض جماهير النادي على الإنترنت، واصفًا إياهم بـ"المنفصلين عن الواقع"، بسبب ردودهم على أزمة محمد صلاح الأخيرة مع الفريق.

وأكد كاراجر أن هؤلاء المشجعين يفتقدون القدرة على رؤية الصورة الأكبر، في حين أن "الجماهير التي تكرس حياتها لدعم النادي"، تقف خلف المدير الفني آرني سلوت، معتبرًا أن أي مدرب يقود الفريق لتحقيق البطولات سيحظى بالدعم الكامل في مواجهة خلافات مع لاعب غير راضٍ عن وضعه، مهما كانت مكانة ذلك اللاعب.

  • استبعاد صلاح بعد تصريح ناري ضد سلوت

    يُعد محمد صلاح أسطورة حديثة في مرسيسايد، بعدما سجّل 250 هدفًا بقميص ليفربول خلال ثماني سنوات زاخرة بالإنجازات، توّج خلالها بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق لقب دوري أبطال أوروبا، إلى جانب أربعة أحذية ذهبية وثلاث جوائز لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين.

    لكن النجم المصري البالغ من العمر 33 عامًا وجّه انتقادات لاذعة إلى ناديه، متهمًا إياه بـ"إلقائه تحت الحافلة" في موسم دفاع مخيب عن اللقب، كما أقر بتدهور علاقته مع المدير الفني آرني سلوت.

    وفي خطوة مثيرة للجدل، قرر المدرب الهولندي استبعاد صلاح من تشكيل الفريق أمام إنتر في دوري الأبطال، وهو القرار الذي لقي دعمًا واسعًا من الجماهير، حيث هتف أنصار ليفربول في سان سيرو تأييدًا لمديرهم، في محاولة لتأكيد سلطته داخل أنفيلد وعدم السماح بتقويضها.

  • Mohamed Salah Arne Slot Liverpool 2025-26Getty/GOAL

    صلاح ضد سلوت: من يفضله مشجعو ليفربول؟

    اعتبر جيمي كاراجر أن رد فعل جماهير ليفربول ليس مفاجئًا، موضحًا في عموده بصحيفة "تيليجراف"، أن الكفة تميل دائمًا لصالح المدرب الناجح على حساب أي لاعب مهما بلغت إنجازاته.

    وكتب مدافع الريدز السابق: "في الاختيار بين مدرب أنفيلد الفائز بالبطولات ولاعب حقق العديد من الألقاب، يفوز المدرب في كل مرة".

    وأضاف أن العلاقة بين المدير الفني الناجح والجماهير في مدرجات "الكوب" تتميز بخصوصية فريدة، مشيرًا إلى اللافتة الشهيرة التي تضم صور أبرز المدربين في تاريخ النادي، والتي أضيف إليها هذا العام وجه آرني سلوت.

    وتساءل كاراجر: "هل هناك قاعدة جماهيرية أخرى يمكن أن تمنح مدربًا لم يمضِ سوى 18 شهرًا في النادي دعمًا يفوق أسطورة قدّم كل المجد الممكن خلال ثماني سنوات؟".

  • كاراجر يرى أن المشجعين الحقيقيين يدعمون سلوت

    لم يتفق جميع جماهير ليفربول على موقف آرني سلوت في خلافه مع محمد صلاح، الذي أبدى غضبه مؤخرًا من جلوسه على مقاعد البدلاء، لكن جيمي كاراجر يرى أن "المشجعين الحقيقيين" يعرفون أين تكمن ولاءاتهم.

    وأوضح في عموده أن هناك انقسامًا بين جماهير النادي؛ فبينما يكرس البعض حياتهم لدعم الفريق داخل وخارج الملعب، يكتفي آخرون بالتعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعيدًا عن المزاج العام في المدينة وحول أنفيلد.

    وأشار كاراجر إلى أنه تلقى انتقادات بعد حديثه عن وضع صلاح في برنامج Monday Night Football، لكنه أكد أنه يثق في توافق رؤيته مع الجماهير التي ساندت الفريق في سان سيرو، مضيفًا أن هناك جيلًا جديدًا من المشجعين يضعون ولاءهم للاعبين فوق النادي، بل إن بعضهم قد يفضل خسارة الفريق إذا كان ذلك يزيد من فرص بقاء صلاح ورحيل سلوت.

    وشدد كاراجر على أن القضية لا ينبغي أن تُختزل في مواجهة بين صلاح وسلوت، أو حتى بين صلاح وإدارة النادي، بل تتعلق بما يمثله ليفربول من قيم وكيفية تجسيدها على أرض الواقع. وبحسبه، فإن المدير الفني يُنظر إليه باعتباره الممثل الأبرز لهذه القيم، وهو ما نجح سلوت في ترسيخه خلال عامه الأول.

    ورغم الأداءات المتذبذبة والتكتيكات المثيرة للجدل، يظل سلوت بالنسبة للجماهير التي تُعد الشريان الحيوي للنادي صاحب الورقة الرابحة: مدرب فائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

  • Mohamed Salah Liverpool 2025-26 Premier LeagueGetty

    مستقبل صلاح .. البقاء في ليفربول أم الانتقال إلى الدوري السعودي؟

    يبقى السؤال الأبرز داخل أروقة أنفيلد: هل لا يزال لمحمد صلاح مستقبل مع ليفربول؟ جيمي كاراجر يرى أن الطريق قد يكون مسدودًا أمام النجم المصري وهو يستعد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، لكنه يأمل أن يجد صلاح سبيلًا للعودة.

    وقال كاراجر: "حتى لو أغضبني ما قاله في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، سيكون من المأساوي أن تُسجل تلك المقابلة كآخر بصمة له مع ليفربول. لقد قدّم الكثير للنادي، ويستحق وداعًا يليق بأسطورة، حتى لو تطلب الأمر اعتذارًا".

    كاراجر لم يستبعد أيضًا إمكانية رحيل صلاح في يناير، معتبرًا أن النادي قد يلجأ إلى بيعه لتمويل صفقات جديدة، خاصة في ظل ضعف دكة البدلاء بشكل لافت رغم الإنفاق الكبير في الصيف الماضي.

    وأوضح أن هذا كان "درسًا رئيسيًا من أسبوع آخر درامي في أنفيلد"، مشيرًا إلى أن تشكيلة آرني سلوت لا تزال أقل قوة مما ينبغي.

    صلاح، الذي جدد عقده لعامين في أبريل الماضي، ارتبط بالفعل بعروض من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

    من جانبه، أكد سلوت أن محادثات داخلية ستُجرى قبل مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، وهي مباراة قد تتحول إلى محطة وداع لأحد ألمع نجوم ليفربول عبر تاريخه الحديث.

