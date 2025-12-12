رغم رغبته في عودة "مو" معتذرًا .. جيمي كاراجر: مشجع ليفربول الحقيقي سيدعم آرني سلوت ضد محمد صلاح!

لم يتفق جميع جماهير ليفربول على موقف آرني سلوت في خلافه مع محمد صلاح، الذي أبدى غضبه مؤخرًا من جلوسه على مقاعد البدلاء، لكن جيمي كاراجر يرى أن "المشجعين الحقيقيين" يعرفون أين تكمن ولاءاتهم.

وأوضح في عموده أن هناك انقسامًا بين جماهير النادي؛ فبينما يكرس البعض حياتهم لدعم الفريق داخل وخارج الملعب، يكتفي آخرون بالتعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعيدًا عن المزاج العام في المدينة وحول أنفيلد.

وأشار كاراجر إلى أنه تلقى انتقادات بعد حديثه عن وضع صلاح في برنامج Monday Night Football، لكنه أكد أنه يثق في توافق رؤيته مع الجماهير التي ساندت الفريق في سان سيرو، مضيفًا أن هناك جيلًا جديدًا من المشجعين يضعون ولاءهم للاعبين فوق النادي، بل إن بعضهم قد يفضل خسارة الفريق إذا كان ذلك يزيد من فرص بقاء صلاح ورحيل سلوت.

وشدد كاراجر على أن القضية لا ينبغي أن تُختزل في مواجهة بين صلاح وسلوت، أو حتى بين صلاح وإدارة النادي، بل تتعلق بما يمثله ليفربول من قيم وكيفية تجسيدها على أرض الواقع. وبحسبه، فإن المدير الفني يُنظر إليه باعتباره الممثل الأبرز لهذه القيم، وهو ما نجح سلوت في ترسيخه خلال عامه الأول.

ورغم الأداءات المتذبذبة والتكتيكات المثيرة للجدل، يظل سلوت بالنسبة للجماهير التي تُعد الشريان الحيوي للنادي صاحب الورقة الرابحة: مدرب فائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.