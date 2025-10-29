بسبب "قُربه من فاجعة ليفربول" .. نجم تشيلسي السابق يرفض القسوة على محمد صلاح!

يمر ليفربول حاليًا بمرحلة غير جيدة بالمرة، بعد سلسلة الهزائم المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالخسارة الرابعة التي تلقاها السبت الماضي على يد برينتفورد، ليضع المدرب آرني سلوت ونجوم الفريق وعلى رأسهم محمد صلاح وفيرجيل فان دايك في مرمى الانتقادات من الجماهير والنقاد.

بدأت دوامة الخسائر في البريميرليج على يد كريستال بالاس بنتيجة (2-1) في الجولة السادسة، قبل أن يتلقى هزيمة مفاجئة في دوري أبطال أوروبا على يد جلطة سراي بهدف فيكتور أوسيمين.

ظن أنصار الريدز أنها مجرد سقطة عارضة في البطولتين، لكن الانحدار استمر بخسارة قاسية أمام تشيلسي (2-1)، قبل أن تأتي الضربة الكبرى بالهزيمة المذلة أمام مانشستر يونايتد في الأنفيلد بنفس النتيجة.

ورغم قطع سلسلة الهزائم بانتصار عريض (5-1) على آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، إلا أن كتيبة الريدز لم تنجح في تصحيح الأوضاع بالبريميرليج، حيث سقط الفريق مجددًا بنتيجة (3-2) في الجولة التاسعة من المسابقة.