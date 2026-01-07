شهدت مباراة ديربي كتالونيا بين ناديي إسبانيول وبرشلونة أحداثًا مثيرة للجدل، بعدما تعرض الحارس جوان جارسيا، العائد إلى ملعب " كورنيا إل برات" بعد انتقاله إلى البارسا، لسلسلة من الإهانات والشعارات العدائية من جماهير الفريق المضيف، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذها النادي مسبقًا.
"نريد رأس جوان جارسيا" .. تحرك من رابطة الليجا ردًا على إهانة حارس برشلونة خلال ديربي كتالونيا
انتقال جوان جارسيا إلى برشلونة "المثير للجدل"
قرار جوان جارسيا، ابن مدينة سالينت، بالانضمام إلى برشلونة مثّل صدمة كبيرة لجماهير إسبانيول، إذ لم يتفهم الكثيرون كيف اختار اللاعب النادي الكتالوني رغم أنه يمثل نقلة تنافسية كبيرة دون أن يغادر مسقط رأسه أو يبتعد عن جذوره.
وهذا القرار جعل موعد عودته إلى "كورنيّا" بقميص برشلونة حدثًا بارزًا ومؤلمًا في أجندة جماهير إسبانيول، التي لن تتوانى عن توجيه هجوم لاذع إلى حارس الفريق السابق الذي رحل عن فريقهم إلى الغريم.
حتى الحارس نفسه لم يكن يتوقع هذا السيناريو قبل أسابيع قليلة من توقيعه، حيث كان يتصور أن مستقبله سيكون في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن إصرار برشلونة ورؤيته كفرصة سوقية مهمة غيّر كل شيء، ليترك جماهير إسبانيول في حالة من الذهول بعد هذا التحول المفاجئ.
وسريعًا، أصبح جارسيا الحارس الأساسي بلا منازع في تشكيلة المدرب هانزي فليك، وسيكون محور الأنظار في الديربي المرتقب الذي تم تصنيفه كحدث عالي الخطورة، لذلك فالمهمة لن تكون سهلة بالنسبة له، إذ سيواجه غضب جماهيره السابقة التي شارك معها لحظات تاريخية مثل ضمان البقاء في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.
تفاصيل واقعة إهانة جوان جارسيا
أفاد تقرير صادر عن رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، أن مجموعة من جماهير إسبانيول، وتحديدًا في المدرجات الواقعة خلف المرمى في "جول كورنيّا" بالقطاعات 109 و110 و111، إضافة إلى أعضاء مجموعة "جرادا كانيتو"، أطلقوا هتافات جماعية منسقة في الدقيقة الثالثة عشرة من المباراة، تضمنت عبارة: "نريد رأس جوان"، واستمرت هذه الهتافات نحو عشر ثوانٍ، قبل أن تتردد أصداؤها في أجزاء أخرى من الملعب.
كما رصد التقرير رفع لافتات تحمل رسومًا مسيئة على شكل جرذان، إلى جانب قيام بعض المشجعين برمي زجاجات بلاستيكية نصف ممتلئة ومغلقة باتجاه أرضية الملعب.
جهود إسبانيول للحد من التجاوزات
رغم هذه الأحداث، شددت "لا ليجا" على أن إدارة نادي إسبانيول بذلت جهودًا واضحة للحد من السلوكيات غير الرياضية، حيث عرضت شاشات الملعب الإلكترونية أكثر من مرة رسالة تحذيرية باللغتين الكتالونية والإسبانية، جاء فيها: "نذكركم بأن التشريعات الخاصة بمنع العنف في الرياضة تحظر وتعاقب المشاركة الفعالة في أعمال عنف أو سلوكيات عنصرية أو كراهية أو رهاب المثلية".
إلى جانب ذلك، كان النادي قد أصدر تعليمات مسبقة قبل المباراة، تضمنت منع إدخال الحقائب الكبيرة أو أي مقتنيات مرتبطة بنادي برشلونة، كما قام بتركيب شبكتين بارتفاع ثمانية أمتار خلف المرميين، بهدف منع وصول أي مقذوفات إلى أرضية الملعب.
وفي إطار تعزيز الأمن، جهزت إدارة إسبانيول نفقًا قابلًا للتمدد عند ممر اللاعبين، ليتم نشره بين شوطي المباراة وعند نهايتها، وذلك لحماية اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والحكام من أي محاولات رمي أجسام أو مقذوفات. وقد تم بالفعل استخدام هذا النفق عند خروج اللاعبين بعد نهاية الشوط الثاني.
انتهت المباراة بخسارة إسبانيول أمام برشلونة، لكن الأداء القوي للفريق المضيف لم يخفِ الجدل الذي أثارته الهتافات المسيئة بحق الحارس جوان جارسيا، وهو ما دفع لا ليجا إلى إصدار بيان رسمي يدين هذه التصرفات، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالقوانين التي تجرّم العنف والسلوكيات العدائية في الملاعب الإسبانية.
جوان جارسيا حارس مستقبل برشلونة
جوان جارسيا جاء من بيئة كروية متواضعة ليجد نفسه أمام فرصة الدفاع عن عرين واحد من أكبر الأندية في العالم، ومنذ اللحظة الأولى، أظهر شخصية قوية وثقة عالية، وهو ما ساعده على التأقلم سريعًا مع ضغط اللعب في كامب نو، حيث لا مجال للأخطاء ولا مكان سوى للتألق.
وسريعًا، نجح في كسب ثقة الجهاز الفني وزملائه، ليصبح خيارًا أساسيًا في التشكيلة، وبفضل تصدياته الحاسمة في مباريات مهمة أثبت أنه قادر على تحمل المسؤولية في أصعب الظروف، وهو ما انعكس في ردود فعل الجماهير التي بدأت ترى فيه امتدادًا لتاريخ طويل من الحراس الكبار في برشلونة.
ولم يكن الأمر سهلًا، فالمنافسة على مركز الحراسة في الفريق الكتالوني شرسة في وجود حارسين مميزين بحجم شتشيسني وتير شتيجن، لكن الشاب الواعد أظهر عزيمة وإصرارًا جعلاه يتفوق على منافسيه ويثبت نفسه كحارس أول.
والحقيقة أن جوان جارسيا أصبح سر قوة في كتالونيا الآن، وقد أثبت ذلك مرارًا وتكرارًا وأضاف خلال مباراة إسبانيول الأخيرة، دليلًا جديدًا، إذ أكد أن قتال البارسا لضمه رغم كل العراقيل كان يستحق بالفعل، لأنه أصبح نقطة قوة كبيرة للفريق.