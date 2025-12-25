"أكره الأرجنتين ولدينا حسابات لتصفيتها معهم" .. نجم منتخب فرنسا السابق يطالب بالانتقام من ميسي ورفاقه في كأس العالم 2026!

تحدث سيسيه بحدة خلال ظهوره في برنامج خاص على قناة "ليكيب" الفرنسية، قائلًا: "بعد مشاهدة لقطات المباراة، شعرت بالغضب الشديد. أشعر بالكثير من الكراهية تجاههم".

وأضاف أن مواجهة الأرجنتين باتت بالنسبة له بمثابة "كلاسيكو" خاص، مشيرًا: "اليوم هم خصمنا الرئيسي بلا شك"، مؤكدًا أنه يتمنى مواجهة الأرجنتين مجددًا في نهائي كأس العالم 2026 من أجل الثأر والانتقام لهزيمتهم الأخيرة.

وتابع النجم الفرنسي حديثه الحاد، قائلًا: "أريد الفوز بالنجمة الثالثة في آخر بطولة لكأس العالم يشارك فيها ميسي. لدينا حسابات يجب أن نصفيها مع الأرجنتين".