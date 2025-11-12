"لا يشبهني على الإطلاق" .. توني كروس يعترض على تسمية نجم ريال مدريد بخليفته في الملاعب!

في جانب آخر من حديثه، تطرق كروس إلى حياته بعد اعتزال كرة القدم، مؤكدًا أنه يعيش حياة نشطة رغم ابتعاده عن الأضواء.

وقال كروس: "مجرد أنكم لا تسمعون عني كثيرًا لا يعني ذلك أنني لا أفعل شيئًا. هناك الكثير يحدث. أعمل يومياً في أكاديميتي في مدريد حيث أدرب فريقين بنفسي. كما أن مؤسستي احتفلت بالذكرى العاشرة لتأسيسها بحدث كبير في دوسلدورف، وقد تمكنت من دمج ذلك بشكل مثالي مع دوري الأيقونات".

وبعد اعتزاله، اختار توني كروس ألا يبتعد عن الأضواء، بل اختار منصة جديدة للتواصل مع الجماهير ومشاركة آرائه وتحليلاته، من خلال بودكاسته الأسبوعي "Einfach mal Luppen" الذي يقدمه مع شقيقه فيليكس كروس.

هذا البودكاست، الذي انطلق منذ سنوات، أصبح أكثر تأثيرًا بعد اعتزال توني، حيث بات مساحة حرة له للتعبير عن أفكاره بعيدًا عن قيود الملاعب والمؤتمرات الصحفية.

وفي حلقات البودكاست، يناقش كروس وشقيقه أحداث كرة القدم العالمية، ويحللان أداء الفرق واللاعبين، ويكشفان عن كواليس من داخل غرف الملابس، خاصة من فترة توني الطويلة في ريال مدريد والمنتخب الألماني.

وقد أثارت بعض الحلقات جدلًا واسعًا، مثل تلك التي انتقد فيها أسلوب برشلونة تحت قيادة هانز فليك، واعتبره "جميلًا لكنه غير فعال أوروبيًا"، كما تناول في حلقات أخرى صفقات انتقال مثيرة للجدل، مثل صفقة ليفربول مع اللاعب ألكساندر إيزاك، التي وصفها بأنها "مبالغ فيها"، مما يعكس جرأته في الطرح وابتعاده عن المجاملات.

البودكاست أيضًا يتطرق إلى مواضيع شخصية، مثل الحياة بعد الاعتزال، والتوازن بين العائلة والعمل، مما يمنحه طابعاً إنسانياً وممتعًا