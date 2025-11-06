علامات استفهام في غرفة الملابس .. تصرف غريب من تشابي ألونسو تجاه أرنولد يثير الجدل داخل ريال مدريد!

انضم خريج أكاديمية ليفربول البالغ من العمر 27 عاماً إلى ريال مدريد في مايو بعقد مدته ست سنوات، بعد وقت قصير من فوزه مع نادي طفولته بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

تسبب رحيل ألكساندر أرنولد في الصيف في رد فعل عنيف من قاعدة جماهير ليفربول، حيث غضب الكثيرون لأن الظهير ترك عقده ينتهي، مما منع النادي من جني رسوم انتقال كبيرة.

في النهاية، أكمل انتقاله مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، حيث اختار ريال مدريد التوقيع معه قبل كأس العالم للأندية FIFA.

قبل مباراة ليلة الثلاثاء بين الفريقين، تم تشويه جداريته بالقرب من الملعب في طريق سيبيل - والتي تُظهر المدافع بجانب عبارة "أنا مجرد فتى عادي من ليفربول تحول حلمه إلى حقيقة" - بعبارة "adios el rata" (بالإسبانية تعني "وداعاً أيها الجرذ").

نزل (أرنولد) في الدقيقة 81 بديلاً لأردا جولر وسط صافرات الاستهجان والصيحات المتوقعة، والتي لاحقته مع كل لمسة لاحقة له، بينما سقط ريال مدريد في هزيمة 1-0 أمام أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز.

على الرغم من تلقيه رد فعل قاسٍ من الجمهور، إلا أن ألكسندر أرنولد قوبل بترحيب حار من زملائه السابقين في الفريق بعد المباراة.

عندما سُئل قبل المباراة عن الاستقبال المحتمل الذي قد يتلقاه من جماهير ليفربول، أصر ألكساندر-أرنولد على أن مشاعره تجاه النادي لن تتغير. قال لـ "أمازون برايم": "أياً كانت طريقة استقبالي، فهذا قرار الجماهير، سأظل دائماً أحب النادي، وسأظل دائماً من مشجعي النادي. سأظل دائماً ممتناً للفرص والأشياء التي حققناها معاً، ستعيش معي إلى الأبد".