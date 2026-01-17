Barcelona Banner La Masia Youth Transfer Ban La Liga 04052014Getty Images
محمد سعيد

بعد صدمة درو .. فابريجاس وبيكيه ونجوم هربوا من جنة "لاماسيا" في برشلونة

أبرزهم جيرارد بيكيه وداني أولمو وفابريجاس ..

لا شك أن التدرج في مصنع جواهر برشلونة أكاديمية "لا ماسيا" امتياز كبير، والوصول للفريق الأول حلم مشروع، لكن الواقع يبقى أكثر تعقيدًا؛ فليس كل موهبة تجد مكانها في كتيبة النجوم.

بعض اللاعبين يُستغنى عنهم، وآخرون يرحلون باتفاق مشترك، فيما يختار قلة الرحيل رغم رغبة النادي في استمرارهم، وهو سيناريو تكرر، ويتكرر، وسيظل قائمًا، لأن مواهب لا ماسيا مطلوبة بشدة في أكبر الأندية العالمية، ولأن الفريق الأول لا يتسع للجميع.

ورغم أن معظم المواهب الشابة تنتهز فرصتها لتحقيق الحلم بارتداء قميص البارسا على طريقة ميسي وتشافي وإنييستا، فإن تاريخ النادي شهد حالات عديدة للاعبين اختاروا الرحيل، إغراءً بعروض مغرية أو بحثًا عن مسار رياضي مختلف.

وكان جيرارد لوبيز أول من فتح هذا الباب عام 1997، لتتوالى بعدها حالات مشابهة على مدار العقود الثلاثة الماضية، وصولًا إلى أحدث الراغبين في الرحيل، درو، الذي طلب مغادرة النادي رغم تمسك برشلونة به.

  • تشكيل الراحلين عن "لا ماسيا"

    من بين هذه القصص، كونت صحيفة "سبورت" الكتالونية تشكيلة أساسية تضم 11 لاعبًا من أبرز خريجي أكاديمية "لا ماسيا" الذين رحلوا عكس رغبة النادي، والمكون من:

    حراسة المرمى: أندريه أونانا.

    الدفاع: هيكتور بيليرين، جيرارد بيكيه، إريك جارسيا، سيرجي جوميز.

    الوسط: تشافي سيمونز، سيسك فابريجاس، جيرارد لوبيز، إيلايش موريبا.

    الهجوم: داني أولمو، مارك جويو.

    اللافت أن أربعة من هؤلاء عادوا لاحقًا إلى برشلونة، فيما يدافع اثنان حاليًا عن ألوان «البلوجرانا» وهما إريك جارسيا وداني أولمو.

    ورغم وجود أسماء بارزة أخرى مثل جون تورال، جوردي مبولا، روبرت نافارو، إيكر برافو، أدريان بيرنابي، فران ميريدا وتوني سانابريا، فإنها لم تُدرج ضمن هذا التشكيل، والذي نوضحه بالتفصيل في السطور التالية..

  • Turkish-Super-LeagueAFP

    أندريه أونانا

    وصل الحارس الكاميروني إلى "لا ماسيا" قادمًا من مؤسسة صامويل إيتو، وبسبب مشكلات إدارية، لعب معارًا لفيستا أليجري قبل أن يتدرج حتى فريق الشباب (Juvenil A).

    وجود تير شتيجن الشاب مع الفريق الأول عجّل بقراره قبول عرض أياكس، ومن ثم لعب لاحقًا لإنتر ومانشستر يونايتد، ويقف حاليًا في حماية عرين طرابزون سبور.

  • Hector Bellerin 16:9Getty

    هيكتور بيليرين

    كان جناحًا أيمنًا لامعًا ضمن جيل 1995 الذهبي إلى جانب سامبر وجريمالدو وكيتا بالدي، قبل أن يصله عرض آرسنال المغري، ليرحل إلى لندن حيث تحوّل إلى ظهير عصري.

    نجح بيليرين في رهانه، قبل أن يعود لاحقًا إلى برشلونة في تجربة ثانية لم تكن بنفس الوهج.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ALMERIAAFP

    جيرارد بيكيه

    ثالث لاعب، بعد جيرارد لوبيز وسيسك فابريجاس، يقرر الرحيل رغم اعتباره ركيزة مستقبلية في لا ماسيا.

    كاد بيكيه ينضم لآرسنال، لكنه انتهى في مانشستر يونايتد، حيث توّج بدوري الأبطال تحت قيادة أليكس فيرجسون.

    إلا أن قلة المشاركات دفعته للعودة إلى برشلونة، ليصنع واحدة من أنجح قصص العودة في تاريخ النادي.

  • Eric Garcia Barcelona 2025Getty Images

    إريك جارسيا

    قضى ستة مواسم في أكاديمية برشلونة، لكن غياب الاهتمام دفعه لقبول عرض مانشستر سيتي، وهناك كسب ثقة بيب جوارديولا، قبل أن يعود إلى ناديه المفضل بعد نهاية عقده مع "السيتيزنز".

  • FBL-ESP-LIGA-REAL SOCIEDAD-ATLETICO MADRIDAFP

    سيرجي جوميز

    أحد جواهر الأكاديمية، انضم لها قادمًا من إسبانيول وتدرج حتى فريق "برشلونة B"، في لحظة بدا فيها مستقبله واعدًا، اختار عرض بوروسيا دورتموند.

    ولم يفرض جوميز نفسه في ألمانيا، وتنقل بين هويسكا وأندرلخت ومانشستر سيتي، قبل أن يستقر في ريال سوسيداد، متحوّلًا من جناح هجومي إلى ظهير أيسر مجتهد.

  • Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    تشافي سيمونز

    رحيله من أكثر القضايا إثارة للجدل، إذ غادر وهو في صفوف "كاديت A"، كان النجم الأبرز في لا ماسيا، وانتقاله إلى باريس سان جيرمان لم يكن مفاجئًا.

    ورغم عدم استقراره حاليًا في توتنهام، تظل قيمته السوقية مرتفعة كأحد أبرز لاعبي الوسط في العالم.

  • SOCCER-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    جيرارد لوبيز

    الرائد الأول للرحيل الطوعي عن برشلونة، وكان ذلك بعد موسم مميز مع "برشلونة B" (1996-1997)، حيث دفع فالنسيا شرطه الجزائي.

    رحيل كرويف وعدم اعتماد روبسون على أبناء الأكاديمية ساهما في قراره، ومن ثم عاد لاحقًا إلى برشلونة بصفقة كبيرة في عهد الرئيس جوان جاسبارت.

  • Arsenal's Spanish player Cesc Fabregas (AFP

    سيسيك فابريجاس

    بعد جيرارد، شق سيسيك الطريق لرحيل المواهب، رؤية تألق تشافي وإنييستا جعلت مستقبله يبدو غامضًا، فاستجاب لإغراء آرسين فينجر.

    تألق فابريجاس مع آرسنال وقاده كقائد للفريق، قبل أن يعود بطلب من جوارديولا، إذ قدم مستويات جيدة، وإن لم ترقَ للتوقعات الهائلة، ثم عاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

  • Getafe-Celta-Vigo-La-LigaAFP

    إيلاش موريبا

    واحدة من أغرب القصص في هذه السردية، حيث لدينا لاعب حظي بثقة كبيرة، عقد ضخم، واعتماد واضح من رونالد كومان في الفريق الأول.

    وتحت تأثير وكلائه، اختار موريبا الرحيل إلى لايبزيج، لكن التجربة فشلت، ومع سلسلة إعارات، يسعى اليوم لاستعادة بريقه في سيلتا فيجو.

  • FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-BARCELONAAFP

    داني أولمو

    سلك أولمو طريقًا غير تقليدي، حيث غادر إلى دينامو زغرب لإكمال تطوره بعيدًا عن الأضواء. 

    وهناك انفجرت موهبته، فانتقل إلى لايبزيج كنجم الفريق وعاد إلى برشلونة في أوج عطائه، بنضج يجعله عنصرًا حاسمًا.

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BILBAOAFP

    مارك جويو

    من أكثر سيناريوهات الرحيل المفاجئة، حيث نال ثقة تشافي هيرنانديز مع فريق الشباب، وانفجر تهديفيًا مع الفريق الأول، ما دفع تشيلسي لدفع شرطه الجزائي.

    ومع ازدحام مركزه بوجود ليفاندوفسكي وروكي وفيران توريس، اختار البحث عن فرصة وسط كوكبة النجوم في لندن.

