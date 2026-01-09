أعجبهم تنظيم برشلونة .. تشافي هيرنانديز ينضم لترشحيات خلافة روبن أموريم في مانشستر يونايتد ولكن!

تزايدت التكهنات حول إمكانية تولي تشافي هيرنانديز مقعد القيادة الفنية في مانشستر يونايتد، عقب قرار النادي الانفصال عن روبن أموريم مطلع هذا الأسبوع.

المدرب الإسباني، الذي غادر برشلونة في مايو 2024، يُعد أحد أبرز الأسماء المتاحة في سوق المدربين.

ورغم الأحاديث التي أشارت إلى وجود محادثات بالفعل، أوضح خبير الانتقالات فابريتسيو رومانو عبر صحيفة "سبورت" أن الحقيقة مختلفة؛ فبينما يظل اسم تشافي مطروحًا ضمن الخيارات، لم يحدث أي تواصل مباشر بين الطرفين حتى الآن.

وأكد رومانو، أن إدارة اليونايتد بدأت للتو عملية رسمية ودقيقة لاختيار خليفة أموريم، حيث يتم إعداد قوائم المرشحين دون إجراء اتصالات فعلية.

ويواجه قسم الرياضة بقيادة مجموعة "INEOS" ضغوطًا كبيرة لضمان صحة القرار المقبل بعد سلسلة من الإخفاقات السابقة، لذلك، ورغم الثقل الكبير الذي يحمله اسم تشافي داخل أروقة أولد ترافورد، فإن الحديث عن صفقة "متقدمة" أو "وشيكة" لا يزال سابقًا لأوانه.