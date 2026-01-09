Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Peter McVitie و محمد سعيد

أعجبهم تنظيم برشلونة .. تشافي هيرنانديز ينضم لترشحيات خلافة روبن أموريم في مانشستر يونايتد ولكن!

تشافي يمني النفس بتجربة جديدة في البريميرليج

يقترب تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة، من العودة إلى عالم التدريب واضعًا الدوري الإنجليزي الممتاز نصب عينيه، ويأتي ذلك تزامنًا مع تداول أنباء عن مفاوضات متقدمة مع مانشستر يونايتد.

ويُنظر إلى تشافي كأحد أبرز المرشحين لخلافة روبين أموريم الذي أُقيل مؤخرًا، فيما كشف خبير الانتقالات فابريتسيو رومانو، أن الموقف لا يزال في مرحلة مبكرة وأن الصورة لم تتضح بشكل كامل بعد.

  • تشافي على رادار اليونايتد .. لكن لا مفاوضات حتى الآن

    تزايدت التكهنات حول إمكانية تولي تشافي هيرنانديز مقعد القيادة الفنية في مانشستر يونايتد، عقب قرار النادي الانفصال عن روبن أموريم مطلع هذا الأسبوع. 

    المدرب الإسباني، الذي غادر برشلونة في مايو 2024، يُعد أحد أبرز الأسماء المتاحة في سوق المدربين.

    ورغم الأحاديث التي أشارت إلى وجود محادثات بالفعل، أوضح خبير الانتقالات فابريتسيو رومانو عبر صحيفة "سبورت" أن الحقيقة مختلفة؛ فبينما يظل اسم تشافي مطروحًا ضمن الخيارات، لم يحدث أي تواصل مباشر بين الطرفين حتى الآن.

    وأكد رومانو، أن إدارة اليونايتد بدأت للتو عملية رسمية ودقيقة لاختيار خليفة أموريم، حيث يتم إعداد قوائم المرشحين دون إجراء اتصالات فعلية.

    ويواجه قسم الرياضة بقيادة مجموعة "INEOS" ضغوطًا كبيرة لضمان صحة القرار المقبل بعد سلسلة من الإخفاقات السابقة، لذلك، ورغم الثقل الكبير الذي يحمله اسم تشافي داخل أروقة أولد ترافورد، فإن الحديث عن صفقة "متقدمة" أو "وشيكة" لا يزال سابقًا لأوانه.

  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    تشافي جاهز للدوري الإنجليزي الممتاز

    بينما يتعامل مانشستر يونايتد بحذر في عملية اختيار مدربه الجديد، يظهر تشافي هيرنانديز بطموح واستعداد واضحين لخوض تجربة جديدة.

    فمنذ رحيله عن برشلونة قبل نحو عامين، اختار المدرب الإسباني الابتعاد عن الأضواء، بعد فترة مليئة بالضغوط الإعلامية والتحديات المالية، رغم نجاحه في قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري الإسباني.

    تلك الاستراحة كانت ضرورية لإعادة شحن طاقته والتفكير في مستقبله المهني، واليوم، تؤكد تقارير أن هذه المرحلة قد انتهت بالفعل، إذ يشعر تشافي بالانتعاش ويبحث بجدية عن مشروعه المقبل. 

    وبحسب ما كشفه خبير الانتقالات فابريتسيو رومانو، فإن أسطوورة برشلونة يود خوض تجربة التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يجعله أحد أبرز الأسماء المطروحة على الساحة في الوقت الراهن.

  • تخطيط تشافي في برشلونة يثير إعجاب مانشستر يونايتد

    لا يقتصر إعجاب مانشستر يونايتد بتشافي هيرنانديز على مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة الإسبانية، بل يمتد إلى سجله التدريبي، خصوصًا خلال موسم 2021-22. حينها، تولى تشافي قيادة برشلونة خلفًا لرونالد كومان في وقت كان فيه النادي الكاتالوني غارقًا في أزمة: مركز متراجع في جدول الدوري، أزمات مالية خانقة، وفقدان هوية اللعب بعد رحيل ليونيل ميسي.

    نجح تشافي في إعادة الاستقرار، ترسيخ أسلوب لعب واضح، وقيادة الفريق نحو لقب الدوري الإسباني في الموسم التالي، هذا النموذج يُنظر إليه في أولد ترافورد كخطة عمل يحتاجها اليونايتد الآن، خاصة مع التشابهات بين مرحلة ما بعد ميسي في برشلونة وما بعد السير أليكس فيرغسون في مانشستر.

    كما أعجب صناع القرار في النادي الإنجليزي بقدرة تشافي على التعامل مع التحديات السياسية داخل نادٍ كبير، ودمج مواهب الأكاديمية مثل لامين يامال وباو كوبرسي، إلى جانب إدارته لغرفة ملابس مليئة بالنجوم والأسماء الثقيلة.

    في ظل بحث اليونايتد عن مدرب قادر على فرض أسلوب لعب واضح والتعامل مع الضغوط الهائلة المرتبطة بالمقعد "الساخن"، يبدو أن سجل تشافي يمنحه أفضلية واضحة ليكون الرجل المناسب لهذه المهمة.

    لعبة الانتظار

    في الوقت الراهن، يظل المشهد في أولد ترافورد أقرب إلى لعبة انتظار دقيقة، إدارة مانشستر يونايتد تستعد لإجراء بحث موسع يهدف إلى تجنب أخطاء الماضي، فيما يظل اسم تشافي هيرنانديز حاضرًا بقوة على الطاولة.

    وتشير المعطيات إلى أن المدرب الإسباني ليس فقط متاحًا، بل يطمح بجدية لخوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يمنحه موقعًا متقدمًا بين المرشحين.

    الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، فإذا قرر اليونايتد التوجه نحو مدير يمتلك سجلًا ناجحًا في إعادة إحياء الفرق الكبرى، ويؤمن بكرة القدم المبنية على الاستحواذ والنهج الاستباقي، فإن الطريق إلى تشافي يبدو واضحًا.

    غياب أي رسوم تعويض، إلى جانب استعداد المدرب للانطلاق فورًا، يعزز من فرصه. ومع وجود تقدير متبادل بين الطرفين، يبقى الأمر مرهونًا بخطوة رسمية من إدارة النادي، وحتى ذلك الحين، يترقب تشافي من خلف الكواليس، مستعدًا لاقتحام المشهد إذا جاء النداء المنتظر.

