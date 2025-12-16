لا توجد مهام سهلة لتشابي ألونسو .. مأزق ماتانتونو يقيّد خيارات ريال مدريد في كأس الملك!

ماتانتونو انضم إلى نادي ريال مدريد الإسباني في يونيو 2025 قادمًا من ريفر بليت، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 45 مليون يورو، وهي الأعلى في تاريخ النادي الأرجنتيني، متجاوزة صفقة انتقال إنزو فيرنانديز إلى بنفيكا.
ونشأ ماتانتونو في أكاديمية ريفر بليت منذ عام 2019، حيث تدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول في موسم 2024-2025، وفي فبراير 2024، دخل التاريخ كأصغر هداف في تاريخ النادي، كما تُوّج بكأس السوبر الأرجنتيني، وشارك مع المنتخب الأرجنتيني الأول ليصبح أصغر لاعب يرتدي قميص "التانجو" في مباراة رسمية.
وانضم ماتانتونو رسميًا إلى ريال مدريد في 14 أغسطس 2025، بعقد يمتد حتى يونيو 2031، وبدأ سريعًا في الاندماج مع الفريق تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، ورغم صغر سنه، حصل على دقائق لعب مهمة في أولى مبارياته، حيث شارك في 13 مباراة، منها 9 كأساسي، بإجمالي 690 دقيقة، سجل خلالها هدفاً وصنع آخر.
ورغم تواضع الأرقام، إلا أن النادي يرى مشاركته جزءاً من خطة تطوير طويلة الأمد، شبيهة بما حدث مع لاعبين مثل فينيسيوس جونيور وفالفيردي.
صفقة ماتانتونو تمثل استثمارًا بعيد المدى لريال مدريد، الذي يواصل رهانه على المواهب الشابة من أمريكا الجنوبية، ويأمل أن يتحول اللاعب الأرجنتيني إلى أحد أعمدة الفريق في المستقبل القريب.