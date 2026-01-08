Xabi Alonso & Kylian Mbappegetty
محمد سعيد

كسب كيليان مبابي وخسر 3 ضحايا في الديربي .. تشابي ألونسو يفجر مفاجأة قبل كلاسيكو برشلونة ولكن!

الإصابات تعقد مهمة ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

شهدت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني 2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، وتُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني، والتي انتهت بفوز الملكي بنتيجة (2-1)، أحداثًا مثيرة، بعدما أجبر المدرب تشابي ألونسو على تغييرات اضطرارية في تشكيلته الدفاعية إثر إصابة اثنين من لاعبيه خلال اللقاء.

  • ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني

    بشق الأنفس، استطاع النادي الملكي أن يعبر الفخ الصعب الذي نصبه أتلتيكو مدريد، مساء الخميس على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة السعودية، حيث حسم ريال مدريد المباراة بنتيجة (2-1)، وتأهل لمواجهة البارسا في نهائي السوبر الإسباني 2026، والمقررة الأحد المقبل.

    ويدين ريال مدريد بكل الفضل في هذا الفوز إلى لاعبيه فيدي فالفيردي ورودريجو جويس، اللذان سجلا هدفي الملكي في اللقاء بالدقيقتين (2 و55)، وكذلك إلى حارسه تيبو كورتوا الذي زاد عن شباكه من طوفان الروخيبلانكوس واستقبل هدفًا واحدًا من ألكسندر سورلوث في الدقيقة 58.

    وبذلك الفوز، ضرب ريال مدريد موعدًا مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني، بعدما تغلب البارسا على أتلتيك بيلباو أمس الأربعاء في مباراة نصف النهائي الآخر.

  • Antonio Rudiger Real Madrid 2025-26Getty

    الضربات تتوالى على رأس ريال مدريد

    في الدقيقة 66، غادر المدافع الألماني أنطونيو روديجر أرض الملعب، بعدما شعر بآلام في ركبته اليسرى، حيث كان يخوض المباراة وهو يرتدي دعامة واقية بسبب إصابة سابقة جعلته محل شك حتى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق اللقاء.

    ورغم تحامله على الإصابة وتقديمه أداءً جيدًا، إلا أنه طلب التبديل بعد أن أصبح غير قادر على الاستمرار.

    وبالمثل، اضطر المدافع الشاب راؤول أسينسيو، أحد خريجي أكاديمية ريال مدريد، إلى مغادرة الملعب بعد أن شعر بمشاكل عضلية في الفخذ الأيمن نتيجة احتكاك قوي مع المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث.

    اللاعب حاول الاستمرار عبر التمدد أكثر من مرة، لكنه أعلن في النهاية عدم قدرته على مواصلة اللعب.

    هذه الظروف أجبرت ألونسو على إعادة ترتيب خطوطه الدفاعية بشكل كامل؛ إذ دفع بالفرنسي فيرلان ميندي في مركز الظهير الأيسر، بينما لعب فران جارسيا أمامه لتعزيز الجبهة اليسرى، كما قام بتحويل أوريلين تشواميني من خط الوسط إلى قلب الدفاع، ونقل ألفارو كارّاس من مركز الظهير الأيسر إلى قلب الدفاع بجواره، في محاولة للحفاظ على تماسك الفريق.

    ورغم هذه التحديات، تمكن ريال مدريد من الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحجز مكانه في نهائي كأس السوبر الإسباني وسط قلق من حالة لاعبيه المصابين.

  • موقف روديجر ورودريجو من النهائي

    وفقًا لموقع "ذي أثليتيك" فإن مشاركة الثنائي أنطونيو روديجر والمهاجم رودريجو جويس في المباراة النهائية، أصبحت محل شك في ظل المضاعفات التي شعر بها الثنائي خلال مباراة أتلتيكو مدريد، وستكون هناك محاولات لتجهيزهما من أجل مواجهة برشلونة في النهائي.

    اللافت أن المدافعين الطبيعيين في قائمة الفريق، دين هاوسن ودافيد ألابا، لم يتمكنا من المشاركة في مباراة أتلتيكو مدريد، بسبب استمرار تعافيهم من إصابات عضلية، ما جعل خيارات تشابي ألونسو محدودة للغاية في مباراة نصف النهائي.

  • مفاجأة جديدة .. مبابي جاهز للنهائي!

    أكد برنامج "إل تشيرينجيتو" الإسباني أن النجم الفرنسي كيليان مبابي سيسافر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، وتُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

    وخلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على أتلتيكو مدريد في نصف النهائي، أعلن المدرب تشابي ألونسو أن مبابي سيكون حاضرًا في النهائي، مشيرًا إلى أن حالته الصحية شهدت تحسناً ملحوظاً وأن "المشاعر إيجابية".

    وقال تشابي ألونسو: "كيليان مبابي يصل صباح غدٍ إلى السعودية، وهو في حالة أفضل بكثير، والانطباعات جيدة"، مضيفًا أن وجوده سيجعل المباراة النهائية مختلفة تمامًا، نظرًا لقيمته الفنية الكبيرة وتأثيره على أداء الفريق.

    عودة مبابي تمثل دفعة قوية لريال مدريد، خصوصًا بعد الإصابات التي ضربت خط الدفاع في مواجهة أتلتيكو مدريد، واضطرار ألونسو لإجراء تغييرات تكتيكية كبيرة، وستمنح مشاركة النجم الفرنسي في النهائي الفريق خيارات هجومية أوسع وتزيد من حظوظه في التتويج باللقب.

