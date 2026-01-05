المصدر: https://flic.kr/p/2prMEGP
"أتمنى رحيل هؤلاء".. تركي آل الشيخ يعلق على إقالة أموريم من مانشستر يونايتد!
أسباب إقالة أموريم من مانشستر يونايتد
جاء قرار الإقالة الخاطف كرد حاسم وفوري على تصريحات أموريم العدائية ضد مجلس الإدارة، ليفجر موجة عارمة من ردود الفعل المتباينة في الأوساط الرياضية.
تكشف الكواليس، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل"، أن إقالة روبن أموريم لم تكن وليدة اللحظة أو مجرد رد فعل على تصريحاته النارية بعد التعادل مع ليدز، بل اتخذت إدارة مانشستر يونايتد القرار يوم الجمعة، أي قبل المباراة بيومين.
القشة التي قصمت ظهر البعير كانت اجتماعاً متوتراً مع المدير الرياضي جيسون ويلكوكس، حيث طُلب من أموريم اعتماد أسلوب هجومي أكثر مرونة واستغلال الصفقات الصيفية البالغة 250 مليون جنيه إسترليني، لكن المدرب البرتغالي تمسك بنظامه المفضل (ثلاثة مدافعين) ورد بغضب.
رأت الإدارة، بدعم كامل من السير جيم راتكليف، أن الفريق لم يحقق التطور المطلوب رغم الإنفاق الضخم، وأن أموريم فشل في ترجمة الدعم المالي إلى نتائج ملموسة، مما جعل رحيله ضرورياً لإنقاذ الموسم ومحاولة التأهل الأوروبي، ليتم تعيين دارين فليتشر كمدرب مؤقت.
- getty
تعليق تركي آل الشيخ
دخل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية والمالك لنادي ألميريا الإسباني، على خط الأحداث الساخنة في "أولد ترافورد"، معلقاً بشكل مباشر ومثير على قرار إقالة المدرب روبن أموريم.
وعبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أبدى آل الشيخ ارتياحه الكبير للقرار، حيث كتب في تغريدة لاقت رواجاً واسعاً: "الحمدالله … أخيراً … عقبال الجليزر".
وتعكس هذه الكلمات المقتضبة موقفاً حاداً لا يكتفي بالاحتفال برحيل المدرب الذي عانى الفريق تحت قيادته، بل يمتد الطموح فيها إلى تغيير جذري في رأس الهرم الإداري، حيث أبدى رغبة واضحة -تتناغم مع قطاع عريض من جماهير مانشستر يونايتد- في رؤية عائلة "الجليزر" المالكة تغادر النادي نهائياً، معتبراً في طيات تغريدته أن رحيل المدرب وحده ليس كافياً لإصلاح الخلل المتجذر في النادي الإنجليزي العريق.
مفاوضات شراء مانشستر يونايتد
في شهر أكتوبر الماضي، وضع تركي آل الشيخ، حداً للشائعات المتداولة حول احتمالية استحواذ سعودي على نادي مانشستر يونايتد.
وقال آل الشيخ في تغريدة توضيحية عبر حسابه الرسمي على منصة "X": "منشوري بالأمس حول صفقة بيع مانشستر يونايتد كان له معنى واحد فقط: النادي في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع مستثمر جديد".
وحسم الجدل حول هوية هذا المستثمر قائلاً: "للتوضيح، أنا لست المستثمر، ولا المستثمر من بلدي. أنا فقط مشجع أتمنى أن تتم الصفقة، رغم أنها قد لا تتم في النهاية".
يأتي هذا التصريح بعد موجة من التكهنات التي أُثيرت عقب منشوره السابق، حيث ربط البعض بينه وبين احتمالية وجود استثمار سعودي في النادي الإنجليزي العريق.
إلا أن آل الشيخ حرص على نفي أي علاقة مباشرة له بالصفقة، مؤكدًا أن اهتمامه نابع من حبه لكرة القدم ورغبته كمشجع في رؤية تطورات إيجابية للنادي.
عائلة جليزر وحقبة الجدل في مانشستر يونايتد
منذ استحواذ عائلة جليزر الأمريكية على نادي مانشستر يونايتد في عام 2005، دخل النادي مرحلة مثيرة للجدل امتدت لأكثر من عقدين، شهدت خلالها الجماهير حالة من الانقسام والغضب بسبب السياسات الإدارية والمالية التي اتبعتها العائلة المالكة.
ورغم أن السنوات الأولى من الملكية شهدت نجاحات رياضية تحت قيادة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون، بما في ذلك الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2008 والتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز عدة مرات، إلا أن هذه الإنجازات لم تُخفِ القلق المتزايد بشأن الديون الضخمة التي تراكمت على النادي نتيجة صفقة الاستحواذ الممولة بالقروض.
فبعد اعتزال فيرجسون في عام 2013، دخل مانشستر يونايتد في دوامة من التراجع الفني والإداري، حيث تعاقب على تدريب الفريق عدد من المدربين دون تحقيق الاستقرار أو العودة إلى المنافسة الحقيقية على البطولات الكبرى، كما تراجعت مكانة النادي في دوري الأبطال، وغابت الهوية الفنية التي طالما ميزت الفريق.
الجماهير، من جانبها، لم تتوقف عن التعبير عن غضبها، حيث شهدت السنوات الأخيرة احتجاجات واسعة ضد عائلة جليزر، وصلت إلى حد اقتحام ملعب "أولد ترافورد" في مايو 2021 قبل مباراة الفريق أمام ليفربول، في رسالة واضحة برفض استمرار الملكية الأمريكية.
وتركزت الانتقادات على غياب الاستثمار الحقيقي في البنية التحتية الرياضية، وسوء إدارة سوق الانتقالات، فضلاً عن التركيز على العوائد التجارية على حساب الطموحات الرياضية.
ورغم محاولات العائلة لتخفيف حدة التوتر عبر تعيين إداريين جدد وتقديم وعود بالتطوير، إلا أن الثقة بين الجماهير والإدارة ظلت مهزوزة، ما دفع الكثيرين للمطالبة ببيع النادي لمستثمر جديد يعيد له مكانته التاريخية ويضع مصلحة الفريق فوق الحسابات المالية.
