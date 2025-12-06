FBL-WC-2022-MATCH22-POL-KSAAFP
"انظروا إلى بيكهام ومحمد صلاح" .. حملة دفاع عن سالم الدوسري ردًا على إنكار دوره مع منتخب السعودية!

الدوسري يقود الأخضر إلى ربع نهائي كأس العرب 2025

دافع الإعلامي محمد الشيخ، عن النجم سالم الدوسري، لاعب الهلال وقائد المنتخب السعودي، أمام محاولات بعض المتابعين التقليل من قيمته الفنية، مؤكدًا أنه تحول إلى أسطورة في كرة القدم الآسيوية وليس على مستوى المملكة العربية السعودية فقط.

الشيخ خلال مشاركته في برنامج "أكشن مع وليد" المذاع عبر فضائية "MBC أكشن"، تلقى تغريدة من أحد المتابعين يستنكر كون سالم الدوسري أسطورة، بسبب عدم نجاحه في تحقيق ألقاب كبرى مع منتخب السعودية، على حد قوله.

  • ماذا قال محمد الشيخ؟

    تحدث محمد الشيخ بنبرة صارمة: "سالم الدوسري أسطورة بكل تأكيد، لأن هذا الوصف يحصل عليه اللاعبون وفقًا لإنجازاتهم الشخصية في الدرجة الأولى، ثم يأتي بعد ذلك ما يقدموه لمنتخبات بلادهم وأنديتهم، لكن يمكن للاعب أن يكون أسطورة بل أفضل لاعب في العالم وهو لم يحقق شيئًا لمنتخب بلاده".

    وأضاف: "مثال على ذلك النجم الليبيري جورج وياه، أحد الفائزين بالكرة الذهبية، لم يصل إلى كأس العالم أو حتى يحقق كأس الأمم الأفريقية، رغم ذلك هو أحد أهم اللاعبين في العالم. محمد صلاح لم يحقق كأس أفريقيا لمنتخب مصر، ورغم ذلك هو أسطورة الكرة المصرية وأحد أهم اللاعبين في العالم".

    وتابع الشيخ: "الأمثلة على ذلك كثيرة، إرلينج هالاند، ديفيد بيكهام وروبرت ليفاندوفسكي. هناك من يفصلون الأساطير على المزاج الشخصي، سالم الدوسري فاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا، فكيف لا يمكن اعتباره أسطورة للكرة السعودية!".

    سالم الدوسري أسطورة الهلال ومنتخب السعودية

    يُعد سالم الدوسري أحد أبرز نجوم الكرة السعودية خلال العقد الأخير، بعدما قدّم مسيرة ثرية مع الهلال والمنتخب الوطني، تميزت بالحسم والتأثير في المباريات الكبرى.
    فمنذ ظهوره الأول بقميص الهلال عام 2011، نجح في تثبيت اسمه سريعًا بين عناصر الفريق الأساسية، مستندًا إلى مهارة فنية عالية وقدرة استثنائية على المراوغة وصناعة الفارق في الثلث الهجومي.

    ومع انضمامه للفريق الأول، أظهر الدوسري شخصية اللاعب الجاهز للمرحلة الكبرى، حيث لعب مع الفريق العاصمي 460 مباراة سجل خلالها 134 هدفًا وصنع 101 تمريرة حاسمة، محققًا جميع البطولات الممكنة مع الزعيم.

    ومع مرور المواسم، تطوّر أداؤه بشكل لافت، ليصبح أحد قادة الجيل الذي أعاد الهلال إلى منصات التتويج القارية، حيث لعب دورًا محوريًا في تتويج الأزرق بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بعد مشاركته الفعالة في مشوار الفريق وصولًا إلى النهائي، وسجّل أحد الأهداف البارزة في البطولة.

    واصل الدوسري حضوره القوي في المواسم التالية، وأسهم في تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا 2021، قبل أن يقدّم عروضًا رائعة في كأس العالم للأندية، مسجّلًا أهدافًا مؤثرة رسخت مكانته بين الجماهير.
    وبفضل خبرته المتراكمة، أصبح الدوسري قائدًا فنيًا داخل الملعب، يعتمد عليه الهلال في المباريات الحاسمة بفضل حضوره الذهني وقدرته على خلق الحلول الفردية.

  • سالم الدوسري ولقطات مضيئة مع منتخب السعودية

    على الصعيد الدولي، شكّل الدوسري أحد أعمدة المنتخب السعودي منذ ظهوره الأول عام 2012، حيث شارك في كأس آسيا وتصفيات المونديال لسنوات طويلة، وبرز في كأس العالم 2018 بتسجيله هدف الفوز أمام مصر في آخر مباريات الأخضر بالبطولة، ليمنح المنتخب انتصارًا معنويًا مهمًا.

    لكن اللحظة الأبرز في مسيرته كانت في مونديال قطر 2022، حين سجّل هدفًا تاريخيًا في شباك الأرجنتين، أصبح أحد أشهر أهداف البطولة وأبرز لحظات الكرة السعودية عالميًا، هذا الهدف رسّخ صورته كـ"لاعب المناسبات الكبيرة" القادر على الظهور بأفضل مستوياته حين يشتد الضغط وتزداد قيمة المباراة.

    وما بين الهلال والمنتخب، كتب سالم الدوسري مسيرة استثنائية صقلها بالبطولات واللقطات التاريخية. لم يكن مجرد جناح مهاري، بل لاعبًا حاسمًا ارتبط اسمه بالمناسبات الكبرى، ليصبح واحدة من أهم علامات جيله في الكرة السعودية.

  • منتخب السعودية يطير إلى ربع نهائي كأس العرب 2025

    في سياق متصل، شارك سالم الدوسري في قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، نحو حجز بطاقة التأهُل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025؛ وذلك بعد الفوز على جزر القمر (3-1)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

    بهذا الفوز.. رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط، في "صدارة" جدول ترتيب المجموعة الثانية من البطولة العربية؛ وبفارق نقطتين عن المغرب، صاحب "المركز الثاني".

    وكان منتخب السعودية قد حقق الفوز في الجولة الأولى؛ وذلك بهدفين مقابل واحد، على نظيره العُماني العنيد.

    أما المغرب "الوصيف"، فاز (3-1) على جزر القمر في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ قبل أن يتعادل سلبيًا (0-0) مع عُمان، مساء يوم الجمعة.

    جدول ترتيب "المجموعة الثانية" ببطولة كأس العرب 2025:

    * المركز الأول: السعودية (6 نقاط).

    * المركز الثاني: المغرب (4 نقاط).

    * المركز الثالث: عُمان (نقطة).

    * المركز الرابع: جزر القمر (0 نقاط).

    وبالتالي.. ضمن الأخضر السعودي التأهُل، مهما كانت نتائج مباريات الجولة الثالثة "الأخيرة" من دور المجموعات؛ ولكنه سيلعب على الصدارة ضد المغرب، في اللقاء القادم.

