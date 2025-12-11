Brentford v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

أسطورة إنجلترا ينحاز إلى جبهة محمد صلاح .. ويؤكد: خزائن ليفربول كانت لتبقى خالية بدونه وحديثه غطى على أخطاء زملاءه!

وضع بول ميرسون نفسه في صف صلاح، مؤكدًا أن الأزمة الحالية ليست بسبب النجم المصري، بل نتيجة قرارات فنية وإدارية أثرت على الفريق بأكمله.

أثار النجم المصري محمد صلاح، جدلًا واسعًا في الأيام الأخيرة بعد تصريحاته التي اتهم فيها نادي ليفربول بـ"رميه تحت الحافلة"، عقب استبعاده من التشكيلة الأساسية لـ3 مباريات على التوالي، في ظل تراجع نتائج الفريق.

وفي خضم هذه الأزمة، خرج أسطورة الكرة الإنجليزية بول ميرسون، نجم آرسنال السابق والمحلل في شبكة "سكاي سبورتس"، ليعلن دعمه الكامل لصلاح، مؤكدًا أن ليفربول لم يكن ليحقق أي من إنجازاته الأخيرة لولا مساهمات اللاعب المصري.

  • بول ميرسون في صف صلاح

    قال ميرسون في معرض حديثه عن أزمة صلاح مع ليفربول خلال شبكة "سكاي سبورتس": أنا في صف محمد صلاح. أعتقد أنه تعرض لانتقادات مبالغ فيها. ربما لم يكن عليه أن يتصرف بهذه الطريقة، لكنه إنسان، وهو فائز بالفطرة وأسطورة حقيقية".

    وأضاف: "الأرقام التي حققها من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة لا تُصدق، ولن نرى مثلها مرة أخرى. كل ما فعله أنه عبّر عن رغبته في اللعب، فكيف يُلام على ذلك؟ ليفربول لم يكن ليحقق أي بطولة لولا صلاح، وإذا أزلنا أهدافه وتمريراته فلن نجد شيئًا في خزينة النادي."

    وتابع ميرسون: "صلاح ليس اللاعب الوحيد الذي يعاني من تراجع المستوى، لكنه يظل قادرًا على التسجيل من أي مكان. حتى في أسوأ مبارياته، يبقى خطيرًا ويمكنه أن يحسم اللقاء في أي لحظة. من غير المنطقي أن يقوم المدرب باستبعاد أفضل لاعب في الفريق وهو يمر بفترة صعبة. صلاح اختار البقاء في يناير رغم إمكانية رحيله مجانًا، والآن وهو في عمر 33 عامًا يريد أن يلعب ويستمتع بما تبقى من مسيرته".

  • FBL-C1-EUR-LIVERPOOL-TRAININGAFP

    تأثير غياب ألكساندر-أرنولد على صلاح

    أشار ميرسون إلى أن صلاح يعاني كثيرًا بسبب غياب شريكه السابق، الظهير الأيمن ترنت ألكساندر-أرنولد: "لقد لعب صلاح هذا الموسم بجوار أربعة أو خمسة لاعبين مختلفين في مركز الظهير الأيمن، وهذا أثر عليه كثيرًا. عندما كان أرنولد موجودًا، كان يجبر الخصوم على مواجهته لأنه أفضل ممرر في الدوري، مما يمنح صلاح مساحة أكبر".

    وأوضح: "الآن، الفرق تترك الكرة للظهير وتضاعف الرقابة على صلاح، وهذا يحد من خطورته. إذا لم يظهر صلاح بمستواه، فإن ليفربول لا يفوز."

    وتطرق ميرسون إلى قضية العقد الجديد الذي وقعه صلاح: "قلت يوم الانتقالات إنني لم أكن لأمنحه 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لأن العمر قد يؤثر على الأداء فجأة. لكن تحميله مسؤولية ضعف الدفاع أمر غير منطقي. صلاح لم يكن يومًا مطالبًا بالعودة للخلف، بل مهمته أن يبقى في الأمام ويستغل الفرص. الدفاع السيئ جعل الانتقادات تتجه نحوه بشكل غير عادل".

  • صلاح يحمي زملاءه من الانتقادات

    واصل النجم الإنجليزي: "أعتقد أن صلاح بخروجه للإعلام قد خدم زملاءه، لأن الجميع الآن يتحدث عنه بدلًا من التركيز على ضعف أداء الفريق. ليفربول فشل في الفوز على فرق صاعدة مثل ليدز وسندرلاند، وهذا أمر غير معتاد".

    ختم ميرسون حديثه قائلًا: "لو كان الفريق يحقق انتصارات كبيرة، ربما كان صلاح سيلتزم الصمت. لكن في ظل هذه النتائج، من الطبيعي أن يشعر بالإحباط. وإذا لم يعد إلى التشكيلة الأساسية قريبًا، فمن الأفضل له أن يرحل".

  • Slot-SalahGetty/GOAL

    كواليس أزمة محمد صلاح مع ليفربول

    شهدت الأيام الماضية توترًا كبيرًا في علاقة النجم المصري محمد صلاح مع ناديه الإنجليزي ليفربول، وإدارة الفريق بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت.

    صلاح صرّح لوسائل الإعلام بعد نهاية مباراة ليفربول وليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، موضحًا الوضع الصعب الذي يمر به حاليًا داخل صفوف الفريق الأول.

    وأوضح الفرعون المصري أنه يعيش لأول مرة في مسيرته فترة طويلة على "دكة البدلاء"، حيث لم يشارك في المباريات الثلاث الأخيرة، مؤكدًا شعوره بالغضب والإحباط بسبب هذا القرار. 

    وأشار إلى أن إدارة النادي كانت قد وعدته ببعض الامتيازات عند تجديد عقده مؤخرًا، لكنها لم تفِ بتلك الوعود.

    ولم يخفِ صلاح شعوره بأن ليفربول يضعه كـ"كبش فداء" لتحمل نتائج الفريق السيئة هذا الموسم 2025-2026، قائلًا: "أشعر أنهم يرمونني تحت الحافلة.

    وأضاف أن العلاقة بينه وبين المدرب سلوت تغيرت مؤخرًا، رغم أنه لم يكن هناك أي خلافات سابقة بينهما، وألمح صلاح إلى أن مواجهة ليفربول وبرايتون، المقررة في الجولة 16 يوم السبت القادم، قد تكون آخر مباراة له مع "الريدز" قبل اتخاذ قرار الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2026.

    وسينتقل صلاح مباشرة بعد مباراة برايتون للانضمام إلى منتخب مصر، الذي يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، حيث سيكون الانتقال محتملًا بعد انتهاء التزاماته الدولية وفتح نافذة الميركاتو الشتوي رسميًا.

