تضامن حسين عبد الغني، نجم الكرة السعودية، مع ناديه السابق النصر في رفضه التام لإجراء أي تعديلات من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم فيما يتعلق ببند تسجيل اللاعبين الأجانب ف في فئة المواليد (تحت 21 عامًا)، مشيرًا إلى أن أي تعديل في اللوائح بمنتصف الموسم يخل بمبادئ عدالة المنافسة.
"أنا ضد بند المواليد بالكامل" .. حسين عبد الغني يؤيد حملة النصر ضد "تحركات الاتحاد السعودي"!
النصر يتحرك لوقف تعديلات المواليد
لا تزال أصداء البيان الذي أصدره نادي النصر، قائمة، بشأن الاعتراض على ما وصفه بـ"التحركات الأخيرة"، من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما يتعلق بتغيير قوانين التسجيل الخاصة بالمواليد الأجانب، أي اللاعبين تحت 21 عامًا.
النصر وجه أصابع الاتهام، بأن أي تحركات جديدة لتغيير لوائح تسجيل "المواليد"، في الفترة الشتوية المُقبلة، ستؤثر بشكل كبير في مصداقية ونزاهة المنافسة في دوري روشن، كما تقلل من الالتزام بقواعد اللعب النظيف.
وتضمن البيان عبارات جدلية، تتضمن مطالبة أصحاب القرار بحماية نزاهة الدوري السعودي، ومقاومة أي ضغوط "تخدم مصالح أطراف محددة"، مع عدم وضع مصلحة أي نادٍ فوق المصلحة العامة، مع الإشارة إلى التصعيد في حالة تغيير أي قوانين أو لوائح خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026".
ماذا قال حسين عبد الغني؟
رفض حسين عبد الغني، مقترح تعديل بند المواليد خلال برنامج "نادينا" عبر فضائية "MBC"، قائلًا: "من حق النصر الدفاع عن حقوقه كاملة، وأنا عادة لا أفضل التغييرات على اللوائح والقوانين خصوصًا لو كان الأمر في نصف الموسم، هذا الأمر من أكبر الأخطاء ولا أعرف ما هو توجه الاتحاد بهذا القرار حتى لو استفاد الفريق من هذا التغيير".
وأضاف: "من حق جميع الأندية الاستفادة من اللوائح المنصوص عليها من بداية الموسم وهذه هي عدالة المنافسة، وطالما لم يحدث اتفاق من بداية الموسم، فليس من المقبول أن يتم التغيير بشكل مفاجئ".
وتابع حسين عبد الغني: "الاتحاد في اجتماعه مع الأندية في بداية الموسم، لم يتفق على تفعيل هذا البند في فترة الانتقالات الشتوية، فسيكون ذلك أمرًا مضرًا للأندية ومن حقها الحفاظ عن حقوقها".
متى سيشارك اللاعب السعودي؟
تساءل نجم منتخب السعودية السابق: "بعد تفعيل هذا البند سيكون هناك 10 لاعبين أجانب في الملعب، متى سيشارك اللاعب السعودي في المباريات، والجميع يطالب بمنح اللاعب المحلي فرصة وعدد دقائق أكثر للمشاركة من أجل رفع مستوى المنتخب".
وأردف: "أنا عن نفسي ضد بند المواليد بالكامل، لأن هذا اللاعب يحصل على فرصة لاعب سعودي، وجميع اللاعبين تبدأ مسيرتهم في هذا العمر، لكن إذا ذهب هذا المقعد للاعب أجنبي، متى سيبدأ اللاعب المحلي مسيرته عندما يكون عمره 25 عامًا، الكرة السعودية لديها مواهب وخصوصًا على مستويات الناشئين ويجب أن تسن القوانين من أجل منحهم الفرصة".
وختم عبد الغني: "هل لأن لدينا لاعبين محترفين يشاركون في بطولة أمم إفريقيا نغير نظام بطولتنا، رغم أن هذا الأمر شائع في مختلف دوريات العالم ولم نر تغييرًا في النظام، والدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي شاهدون على ذلك".
- Getty Images Sport
لماذا أصدر النصر بيانه؟
تم توجيه بعض علامات الاستفهام تجاه النصر، بشأن "توقيت" البيان الصادر ضد أي تعديل حول قرار المواليد الأجانب، رغم ما أكدته المصادر الإعلامية بأن هذا الملف لم يكن مطروحًا من الأساس خلال الفترة الماضية.
لعلّ السبب في ذلك، هو ما أشارت إليه تقارير، بأن الاتحاد السعودي يتجه للسماح بمعاملة اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا، والذين تجاوزوا هذا السن الآن بالفعل، كـ"مواليد" بشكل طبيعي، بمعنى، أن أي لاعب تم التعاقد معه مسبقًا، كـ"مواليد"، يتم تسجيله مجددًا في هذه الفئة، حتى وإن تجاوز السن القانوني.
وربط الكثيرون بيان النصر وإشارته لخدمة أطراف محددة، بنادي الهلال، والذي واجه أزمة بشأن ذلك الأمر، أجبرته على استبعاد المهاجم الشاب ماركوس ليوناردو، الذي تم التعاقد معه كمواليد في صيف 2024، قبل أن يتجاوز السن القانوني، إلا أن القدر أنقذ البرازيلي بإعادة تسجيله في قائمة المسابقات المحلية، مع استبعاد جواو كانسيلو بسبب الإصابة.
جدير بالذكر أن الاستبعاد من القائمة المحلية، كان سببًا في اتخاذ الظهير البرازيلي رينان لودي خطوة مفاجئة بالرحيل عن الهلال وطلب فسخ عقده، كما فجّر غضب جواو كانسيلو، قبل أن يتم حل الأمور معه بطريقة ودية.