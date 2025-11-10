AFP
الصراع يشتد بعد إصابة حكيمي.. برشلونة وباريس سان جيرمان في سباق لضم نجم كريستال بالاس
إصابة حكيمي تثير قلق باريس سان جيرمان
اضطر حكيمي لمغادرة الملعب قبيل نهاية الشوط الأول بعد أن اندفع مهاجم بايرن دياز بقوة على المدافع المغربي. تلقى نجم ليفربول السابق في البداية بطاقة صفراء من حكم الساحة، لكن القرار تم تشديده إلى بطاقة حمراء بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR).
أما بالنسبة لحكيمي، فقد كان يتألم بشكل واضح وهو على الأرض واحتاج للمساعدة لمغادرة الملعب. كما بدا المدافع وهو يذرف الدموع، وكان هناك خوف من أنه تعرض لإصابة خطيرة ستبعده عن الملاعب لبعض الوقت.
خضع حكيمي لفحوصات طبية، كشفت لاحقًا أنه يعاني من التواء شديد في كاحله الأيسر، يتضمن ضررًا جزئيًا في الأربطة.
ومع ذلك، أكد أبطال أوروبا (حامل اللقب) لاحقًا أن اللاعب لن يحتاج إلى جراحة ولكنه سيغيب عن الملاعب لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع. وجاء في بيانهم: "يعاني أشرف حكيمي من التواء شديد في كاحله الأيسر، مما سيجعله غير متاح لعدة أسابيع".
إصابة حكيمي الغريبة أثارت قلق المنتخب المغربي أيضًا، حيث أن "أسود الأطلس" غير متأكدين مما إذا كان نجمهم سيتمكن من المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة، التي تنطلق في 21 ديسمبر في المغرب.
وفي حديثه عن أهمية حكيمي في الفريق، قال مدرب المغرب وليد الركراكي: "أشرف حكيمي لاعب لا يمكن تعويضه. لقد كان منافسًا على الكرة الذهبية. بالنسبة لنا كمغاربة، هو أفضل لاعب في العالم".
باريس سان جيرمان يضع عينه على مونوز
مع استعداد حكيمي للغياب عن الكثير من المباريات، يفكر باريس سان جيرمان بشكل طبيعي في التعاقد مع بديل لظهيرهم، مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير.
وفقًا لموقع "Fichajes"، يراقب المسؤولون في باريس تحركًا لضم ظهير كريستال بالاس الأيمن مونوز، حيث يرون في المدافع الكولومبي بديلاً مثالياً لحكيمي.
برشلونة يتنافس مع باريس سان جيرمان
أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن عملاق إسبانيا برشلونة يراقب مونوز أيضًا، ويعتقد العملاق الكتالوني أنه يمكنه التوقيع مع ظهير بالاس مقابل رسوم تقارب 30 مليون يورو.
يعد مونوز جزءًا لا يتجزأ من تشكيلة أوليفر جلاسنر ولعب دورًا رئيسيًا في فوز النادي بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.
ومع استمرار عقده حتى عام 2028، من المتوقع أن يطالب النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز برسوم يشعرون أنها ستكون مناسبة للاعب أساسي مهم في الفريق الأول.
نجوم بالاس مطلوبون
بعد موسم 2024-25 الناجح، يجذب لاعبو فريق "النسور" الاهتمام من جميع أنحاء أوروبا. فبينما يتم مراقبة مونوز من قبل اثنين من أكبر الأندية في العالم، فإن نجم خط وسطهم آدم وارتون مرتبط أيضًا بالابتعاد عن سيلهرست بارك، مع اهتمام أندية مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد بالتعاقد مع لاعب خط الوسط الإنجليزي.
وفقًا للصحفي فابريزيو رومانو، يستعد بالاس لتقديم عقد جديد لوارتون: "إنهم يريدون تمديد هذا العقد. لذا بالاس يعمل على ذلك. لقد تحدثوا بالفعل إلى ممثله عدة مرات حول نيتهم لمنحه عقدًا جديدًا. في الوقت نفسه، دعنا نرَ ما سيحدث هناك، لأن الفتى كان محترفًا للغاية بالفعل في الصيف الماضي، عندما أتيحت له بالفعل فرصة ما إذا أراد الرحيل. ولكن بالنسبة لبالاس، كان لا يمكن المساس به. أيضًا، في الأشهر الأخيرة، كانت لدينا شائعات كثيرة، والفتى، مرة أخرى، يتصرف بطريقة رائعة. لذا بالاس سعيد جدًا بآدم، وآدم سعيد جدًا ببالاس. إنه يدرك أنه ربما يكون في أفضل نادٍ للتطور في هذه اللحظة بالنسبة له".
وختم: "لكن بعد ذلك في الصيف، لا أحد يعرف أبدًا، في حال كانت هناك فرصة كبيرة، عرض مالي كبير، علينا أن نرى ما سيحدث. لذا في الوقت الحالي، هناك هذه النية من جانب بالاس لمنحه عقدًا جديدًا، لكننا لم نصل بعد إلى المرحلة التي نقول فيها، حسنًا، الأمر مضمون، لأنها لا تزال مراحل مبكرة من المحادثة".
