الصراع يشتد بعد إصابة حكيمي.. برشلونة وباريس سان جيرمان في سباق لضم نجم كريستال بالاس

اضطر حكيمي لمغادرة الملعب قبيل نهاية الشوط الأول بعد أن اندفع مهاجم بايرن دياز بقوة على المدافع المغربي. تلقى نجم ليفربول السابق في البداية بطاقة صفراء من حكم الساحة، لكن القرار تم تشديده إلى بطاقة حمراء بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR).

أما بالنسبة لحكيمي، فقد كان يتألم بشكل واضح وهو على الأرض واحتاج للمساعدة لمغادرة الملعب. كما بدا المدافع وهو يذرف الدموع، وكان هناك خوف من أنه تعرض لإصابة خطيرة ستبعده عن الملاعب لبعض الوقت.

خضع حكيمي لفحوصات طبية، كشفت لاحقًا أنه يعاني من التواء شديد في كاحله الأيسر، يتضمن ضررًا جزئيًا في الأربطة.

ومع ذلك، أكد أبطال أوروبا (حامل اللقب) لاحقًا أن اللاعب لن يحتاج إلى جراحة ولكنه سيغيب عن الملاعب لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع. وجاء في بيانهم: "يعاني أشرف حكيمي من التواء شديد في كاحله الأيسر، مما سيجعله غير متاح لعدة أسابيع".

إصابة حكيمي الغريبة أثارت قلق المنتخب المغربي أيضًا، حيث أن "أسود الأطلس" غير متأكدين مما إذا كان نجمهم سيتمكن من المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة، التي تنطلق في 21 ديسمبر في المغرب.

وفي حديثه عن أهمية حكيمي في الفريق، قال مدرب المغرب وليد الركراكي: "أشرف حكيمي لاعب لا يمكن تعويضه. لقد كان منافسًا على الكرة الذهبية. بالنسبة لنا كمغاربة، هو أفضل لاعب في العالم".