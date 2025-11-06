"يفضّل أن يكون بديلًا في برشلونة" .. شقيق شتشيسني يثير الجدل عن مستقبل حارس الطوارئ!

يان شتشيسني لم يخف إعجابه بالحارس جوان جارسيا، حيث قال: "جارسيا حارس موهوب للغاية، وفويتشيك دائمًا جاهز، لكنه يفضّل أن يكون مشاهدًا أكثر من مشارك".

كما عبّر يان عن ارتياحه لقرار الحكم في مباراة برشلونة ضد كلوب بروج، حين ألغى هدفًا كان سيمنح الفريق البلجيكي التقدم بنتيجة 4-3 بعد خطأ واضح من شتشيسني، قائلاً: "بالنسبة لي، كانت لقطة مشكوك فيها. لو لم يُحتسب الخطأ، لكان فويتشيك دافع عن أدائه. أنا سعيد بأن الحكم ألغى الهدف".

رغم كل ذلك، شدد يان على احترافية شقيقه والتزامه بدوره داخل الفريق، قائلًا: "الجميع يعلم أن فويتشيك هو الحارس الثاني في برشلونة. لقد كان مستعدًا لهذا الدور منذ البداية. التغيير سيعتمد على جاهزية جارسيا بنسبة 100%. لا أعلم متى سيعود، لكن من وجهة نظر المدرب، مركز الحراسة مهم جدًا، ومن الأفضل الانتظار أسبوعين إضافيين بدلًا من التسرع في التغيير".