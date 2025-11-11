عالج أكثر من 3 آلاف حالة مشابهة .. برشلونة يستعين بخبير من الخارج للوقوف على إصابة لامين يامال "المُزمنة"!

المخاوف بشأن لياقة لامين يامال تتزايد داخل برشلونة وخارجها، حيث يعاني الجناح الشاب مع إصابة متكررة في الفخذ تؤثر على سرعته ورشاقته.

ويقول خبراء الطب الرياضي، إن الألم يمكن أن يأتي ويذهب لكنه يزداد سوءًا في كثير من الأحيان خلال المباريات المكثفة، مما يجعل التعافي صعبًا دون راحة كافية.

وبالفعل غاب لامين، البالغ من العمر 18 عامًا عن أربع مباريات للنادي الإسباني، بعد عودته من الاستراحة الدولية بسبب نفس المشكلة لكنه لعب بانتظام منذ ذلك الحين.

وناقش طبيب الإصابات الرياضية الدكتور بيدرو لويس ريبل، مؤخرًا حالة يامال وكشف أن الإصابة يمكن أن تقلل من حركة اللاعب وقدرته على التسديد بنسبة تقارب النصف، والإسراع في عودة اللاعب فقط يجعل الأمر أسوأ.

في المقابل، يعمل الطاقم الطبي لبرشلونة على إدارة إصابة لامين يامال بعناية، لكن مع عدد كبير من الإصابات في الفريق، يواصل الإسباني اللعب بانتظام، وهو قرار بدأ يثير القلق بين الخبراء واللاعبين السابقين.

