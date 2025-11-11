FBL-EUR-C1-BARCELONA-PARIS SGAFP
محمد سعيد

عالج أكثر من 3 آلاف حالة مشابهة .. برشلونة يستعين بخبير من الخارج للوقوف على إصابة لامين يامال "المُزمنة"!

الطبيب البلجيكي يقلل من حدة مخاوف النادي الكتالوني

في خطوة تهدف إلى ضمان سلامة نجم الفريق الشاب، استعان نادي برشلونة بخبير بلجيكي متخصص في علاج إصابات العانة (البيوبالجيا) لتقييم الحالة الصحية للاعب لامين يامال، البالغ من العمر 18 عامًا، والذي يُعد حاليًا من أبرز عناصر الفريق وأكثرهم قيمة.

ورغم أن النادي لا يشعر بأي قلق حيال حالة اللاعب، خصوصًا بعد تحسن أدائه مؤخرًا متخطيًا تراجع مستواه في مواجهة ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، إلا أن إدارة برشلونة فضّلت الحصول على رأي طبي دولي موثوق لتأكيد سلامة الإجراءات العلاجية المتبعة.

  • المعركة مستمرة للحفاظ على لامين يامال

    المخاوف بشأن لياقة لامين يامال تتزايد داخل برشلونة وخارجها، حيث يعاني الجناح الشاب مع إصابة متكررة في الفخذ تؤثر على سرعته ورشاقته.

    ويقول خبراء الطب الرياضي، إن الألم يمكن أن يأتي ويذهب لكنه يزداد سوءًا في كثير من الأحيان خلال المباريات المكثفة، مما يجعل التعافي صعبًا دون راحة كافية.
    وبالفعل غاب لامين، البالغ من العمر 18 عامًا عن أربع مباريات للنادي الإسباني، بعد عودته من الاستراحة الدولية بسبب نفس المشكلة لكنه لعب بانتظام منذ ذلك الحين.

    وناقش طبيب الإصابات الرياضية الدكتور بيدرو لويس ريبل، مؤخرًا حالة يامال وكشف أن الإصابة يمكن أن تقلل من حركة اللاعب وقدرته على التسديد بنسبة تقارب النصف، والإسراع في عودة اللاعب فقط يجعل الأمر أسوأ.

    في المقابل، يعمل الطاقم الطبي لبرشلونة على إدارة إصابة لامين يامال بعناية، لكن مع عدد كبير من الإصابات في الفريق، يواصل الإسباني اللعب بانتظام، وهو قرار بدأ يثير القلق بين الخبراء واللاعبين السابقين.

  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-BARCELONAAFP

    طبيب بلجيكي يبعث الاطمئنان في برشلونة

    بحسب ما كشفته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد تواصل النادي الكتالوني مع طبيب بلجيكي شهير يمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، حيث سبق له علاج أكثر من 3000 حالة مشابهة لدى رياضيين محترفين، خصوصًا في كرة القدم وكرة السلة.

    وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه قد تم التنسيق مع هذا الطبيب البلجيكي من خلال الدكتور برونا، طبيب الفريق الأول في برشلونة، والذي يتولى متابعة حالة يامال عن كثب.

    وقد جاءت نتائج تقييم الطبيب البلجيكي إيجابية، حيث أكد أن حالة يامال جيدة، وأن البرنامج العلاجي الذي وضعه الجهاز الطبي في برشلونة، سواء من حيث الإعداد البدني أو العلاج الطبيعي، يسير في الاتجاه الصحيح، كما أشار إلى أن تقدم اللاعب في التعافي يُعد مرضيًا حتى الآن.

  • تعليمات واضحة من الطبيب للحفاظ على لامين يامال

    أوضح الطبيب البلجيكي أن العامل الحاسم في التعامل مع إصابات العانة هو اكتشافها في مراحلها الأولى، وهو ما تحقق في حالة يامال، حيث بدأ العلاج في الوقت المناسب، مما يُقلل من احتمالية تفاقم الإصابة. لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة التزام اللاعب الكامل بتعليمات الأطباء والمدربين البدنيين لضمان استمرار الأداء العالي وتجنب عودة الألم.

    وفي السياق ذاته، صرّح المدرب هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، يوم السبت الماضي، قبل مواجهة الفريق أمام سيلتا فيجو، قائلاً: "لامين أصبح أكثر انضباطًا، إنه يتحسن الآن، ويعمل بجد داخل الملعب وفي صالة الألعاب الرياضية، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهذا النوع من الإصابات".

  • Lionel Messi Lamine YamalGetty Images

    مشكلة سبق أن عنى منها ميسي

    ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها برشلونة هذا النوع من الإصابات، فقد عانى ليونيل ميسي أيضًا من ألم في العانة خلال شبابه في كاتالونيا، ولكن نجح النجم الأرجنتيني في تجنب الجراحة بفضل علاج مخصص وتدبير طبي صارم.

    وهذا هو المثال الذي يرغب لامين يامال ومحيطه في تكراره، بالتشاور مع الطاقم الطبي لبرشلونة، يتمسك اللاعب بهذا المسار المتفائل، حيث تتزايد جلسات التكيف البدني، ويظل النادي منتبهًا لأدنى تطور في حالته، وتظل الأولوية هي تجنب أي انتكاسة قد تعرض موسمه وتقدمه للخطر.

  • هل تخلص يامال من ارتباط منحوس؟

    منذ الإعلان عن ارتباط لامين يامال، بالمغنّية الأرجنتينية نيكي نيكول، مطلع الموسم الجاري، وصار النجم الإسباني محورًا لأحداث عدة أثارت الكثير من الجدل.

    نتحدث هنا عن تقرير برشلونة بإصابة لامين يامال في أكثر من مناسبة، وإشعاله أزمة بين مدربي برشلونة والمنتخب الإسباني، هانزي فليك ولويس دي لا فوينتي بسبب مشاركته.

    ووجه فليك اتهامًا للجهاز الفني لـ"لاروخا"، بعدم الاعتناء باللاعبين بعد عودة يامال مصابًا من فترة التوقف الدولي، فيما علّق لا فوينتي، في مؤتمر صحفي، بأن شعور اللاعب بانزعاج أو آلام أثناء اللعب، أمر طبيعي ومعتاد، وعندما يشارك اللاعب مع ناديه فهذا يعني أنه جاهز للعب.

    وأفادت تقارير بأن يامال يعاني من إصابة مزمنة بالتهاب العانة، وقد تجعله بحاجة لإجراء عملية جراحية، فيما قالت صحيفة "سبورت" بأن لامال يدرك بأنه ليس في أفضل مستوياته، حاليًا، ولكنه سيواصل العلاج التحفظي - دون تدخل جراحي - مع متابعة حالته يوميًا، وإذا استمرت الآلام، فقد يفكر في الجراحة.

    وتراجعت أرقام وصيف البالون دور، بشكل كبير، هذا الموسم، حيث كان آخر أهدافه في الدوري الإسباني، خلال مباراة رايو فاييكانو، في الجولة الثالثة، في أغسطس الماضي، قبل دخوله في دوامة الغيابات واستمر صائمًا عن التسجيل حتى مباراة سيلتا فيجو الأحد الماضي.

