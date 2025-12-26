أرني سلوت يفاجئ كييزا بدوره الجديد في الخطة البديلة .. ويعترف بدور الحظ في إنقاذ ليفربول!

أكد آرني سلوت، وجود نية لدى الجهاز الفني للريدز بشأن إمكانية الاعتماد على النجم الإيطالي فيديريكو كييزا في مركز المهاجم الصريح (رقم 9)، وذلك لتعويض غياب المهاجم السويدي ألكساندر إيزاك الذي تعرض لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

ويواجه ليفربول أزمة هجومية بعد إصابة إيزاك، حيث لم يتبقَّ سوى المهاجم الفرنسي هوجو إكيتيكي كمهاجم صريح في الفريق، ما يجعل جاهزيته البدنية والذهنية أمرًا بالغ الأهمية في الفترة المقبلة.

وكان ليفربول قد غير من جلده في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، حيث سمح برحيل المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز إلى الهلال السعودي، بينما أطلق سراح لويس دياز الذي يتألق حاليًا في الملاعب الألمانية بقميص بايرن ميونخ، وذلك بعدما أمن مركز الهجوم بصفتين من العيار الثقيل (هوجو إيكيتيكي وألكساندر إيزاك).