بعد إصابة ديابي: عوار الناجي الوحيد من مشروع الاتحاد الفرنسي.. وعملية الاستنساخ النصراوية تواجه نفس المصير!

أثبتت الفحوص الطبية الأخيرة في نادي الاتحاد تعرض الفرنسي موسى ديابي لكدمة قوية في الورك الأيسر أدت لاستبعاده رسميًا من قائمة الفريق المتوجهة إلى الدوحة لمواجهة نادي السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتأتي هذه الإصابة لتضع المسمار الأخير في ما كان يعرف بالمشروع الفرنسي بقلعة العميد الذي بدأ يتهاوى تدريجيًا مع توالي الإصابات ورحيل النجوم ولم يتبق منه سوى حسام عوار الذي يقاوم وحيدًا في وسط الميدان بانتظار عودة رفيقه المصاب، بينما تتجه الأنظار نحو العاصمة الرياض لمراقبة تجربة نادي النصر التي تبدو كعملية استنساخ كاملة لفكرة وضع هوية واحدة للفريق، متمثلة في الهوية البرتغالية وسط مخاوف من مواجهة المصير ذاته الذي حل بتجربة الاتحاد.