"هذا النرجسي رفض استدعاء أونانا وأبوبكر" .. مدرب الكاميرون يفتح النار على إيتو ويتحدى قرار الإقالة!

قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، يعيش اتحاد كرة القدم الكاميروني بقيادة صامويل إيتو، حالة من الفوضى غير مسبوقة، بعد الإعلان عن قائمتين مختلفتين للمنتخب الوطني، يقودهما مدربان متنازعان على القيادة.

فقد أقال رئيس الاتحاد، النجم السابق صامويل إيتو، المدرب مارك برايس، إلا أن الأخير رفض الانصياع للقرار، ليبقى في مواجهة مفتوحة مع إيتو الذي يتهمه برايس بأنه "نرجسي" ويضع مصالحه الشخصية فوق مصلحة البلاد.

هذا الصراع الداخلي يهدد استعدادات "الأسود غير المروّضة" ويثير تساؤلات حول مستقبل الفريق في البطولة القارية.