"أعلن عن فعاليات وهمية ولم يرد أموالها" .. أندريس إنييستا يرد على اتهامه بقضية احتيال في بيرو!

شرع أندريس إنييستا، في الأعمال الإدارية واستثمار أمواله، عقب إعلانه اعتزال كرة القدم وذلك بعد مسيرة أسطورية امتدت لأكثر من عقدين، شهدت خلالها الملاعب العالمية تألقه اللافت وأداءه الفني الرفيع الذي جعله أحد أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ اللعبة.

إنييستا قرر التوجه نحو العمل الفني والإداري، مع اهتمام خاص بتطوير المواهب الشابة، إلى جانب مشاريعه التجارية والإعلامية التي يديرها عبر شركته "NSN"، كما لم يُخفِ رغبته في العودة يومًا ما إلى نادي برشلونة، سواء في دور إداري أو فني، مؤكدًا أن "البيت الأول لا يُنسى".

وفي مؤتمر صحفي مؤثر عقب إعلان نهاية مسيرته، قال إنييستا: "هذا اليوم صعب للغاية بالنسبة لي، لم أعتقد يوماً بأنه سيأتي. كنت أود أن أستمر، لكنني الآن أتطلع إلى المستقبل بخطى جديدة".

وفي تصريحات أخرى نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أكد إنييستا: "بكل تأكيد، ومن الواضح أنني أريد العودة إلى برشلونة. لا أعرف متى سيكون ذلك، لكن خطوتي القادمة ستكون الاتجاه إلى التدريب، وسنرى إن كانت ستنجح أم لا".

كما أشار إلى أن تدريب برشلونة يُعد تحديًا كبيرًا، قائلًا: "تدريب برشلونة مسؤولية ضخمة، ويجب أن أكون مستعداً لها. لا أريد التسرع، بل أحتاج إلى الوقت والخبرة".