محمد سعيد

نجم أتلتيكو مدريد السابق يرهن مسيرة لامين يامال بشرط غريب: يحتاج إلى صديقة جديدة ليصبح الأفضل في العالم!

"الاستقرار العاطفي مهم جدًا في حياة أي لاعب شاب"

أصبح اسم لامين يامال، لاعب برشلونة الشاب، واحدًا من أكثر الأسماء تداولًا في عالم كرة القدم خلال الأشهر الأخيرة، ليس فقط بسبب موهبته الكبيرة داخل الملعب، بل أيضًا نتيجة الجدل الذي يحيط بحياته الخاصة خارج المستطيل الأخضر.

النادي الكتالوني يسعى جاهدًا لحماية لاعبه البالغ من العمر 18 عامًا من الضغوط الإعلامية المتزايدة، حتى يتمكن من الحفاظ على مستواه الفني دون أن تؤثر هذه الظروف على أدائه أو مسيرته المستقبلية.  

  • "الظاهرة" لامين يامال

    في فبراير الماضي، أدلى باولو فوتري، النجم السابق لأتلتيكو مدريد، بتصريحات لبرنامج "Què t'hi jugues"، أكد خلالها أنه لو كان بوسعه التعاقد مع أي لاعب حاليًا، لاختار لامين يامال قائلًا: "يجب أن أوقع مع هذا الفتى، إنه ظاهرة. شخصية يامال وطباعه في هذا العمر أمر لا يصدق".  

    وأضاف فوتري حينها توقعاته بشأن مستقبل اللاعب الواعد: "أعتقد أننا أمام الفائز القادم بالكرة الذهبية. إذا لم يتعرض لإصابات خطيرة، يمكنه أن يحصد عدة كرات ذهبية خلال السنوات المقبلة".

  • لامين يامال يحتاج إلى صديقة!

    مؤخرًا، وفي مقابلة تمهيدية لبودكاست "استراحة صغيرة مع جوسيب بيدريرول"، عاد فوتري للحديث عن المهاجم الشاب واصفًا إياه مجددًا بـ"الظاهرة، لكنه هذه المرة أضاف تعليقًا شخصيًا أثار الانتباه، قائلًا: "قد يكون الأفضل في العالم، لكنه سيحتاج إلى أن يجد صديقة قريبًا".

    وأوضح فوتري أن الاستقرار العاطفي مهم جدًا في حياة أي لاعب شاب، مشيراً إلى تجربته الشخصية: "من المهم أن تكون لديه علاقة مستقرة. عندما التقيت بإيزابيل، والدة أبنائي، بدأت أكون محترفًا بنسبة 100%. ومنذ ذلك الحين، أصبحت أتمتع أيضًا بتأثير داخل غرفة ملابس بورتو".

    بهذا التصريح، يجمع فوتري بين الإشادة الكبيرة بموهبة يامال والتحذير من أهمية التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، في وقت يسعى فيه برشلونة لتأمين مستقبل أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-OLYMPIAKOSAFP

    قصة ارتباط لامين يامال ونيكي نيكول

    كان لامين يامال حديث وسائل الإعلام بسبب صديقته السابقة، المطربة الأرجنتينية نيكي نيكول، حيث تحولت العلاقة بينهما في الأشهر الأخيرة إلى مادة دسمة للصحافة الرياضية والفنية على حد سواء.

    فبعد أن ظهر الثنائي في أكثر من مناسبة عامة، أبرزها احتفال يامال بعيد ميلاده الثامن عشر، بدأت وسائل الإعلام تتحدث عن قصة حب تجمع بين لاعب برشلونة الشاب والمغنية التي تكبره بسبع سنوات.

    نيكي نيكول لم تتردد في التعبير عن مشاعرها، حيث أكدت في تصريحات صحفية أنها تعيش حالة حب حقيقية وتشعر بالسعادة في برشلونة، مشيرة إلى أن يامال يعلّمها اللغة الكتالونية ويعبر لها عن مشاعره بها وهذه التصريحات عززت صورة العلاقة كقصة رومانسية علنية، ودفعت الجمهور إلى متابعة تفاصيلها بشغف.  

    لكن العلاقة لم تخلُ من الجدل، فقد انتشرت شائعات عقب مباراة الكلاسيكو الأخيرة عن سفر لامين يامال إلى ميلانو برفقة فتاة مجهولة، وهو ما أثار تكهنات حول خيانة محتملة، لكن اللاعب رد سريعًا على هذه الأخبار، مؤكدًا أن حياته الخاصة لا يجب أن تكون مادة للتكهنات، وأن علاقته بعيدة عن أعين الجمهور.

  • انفصال لامين يامال ونيكي نيكول

    بعد أسابيع من الجدل أغلق نجم برشلونة الصاعد لامين يامال باب الشائعات حول حياته العاطفية، بعدما أكد انتهاء علاقته بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، نافيًا تمامًا ما تردد عن وجود خيانة بينهما.

    أنباء الانفصال انتشرت بعد أن حذفت نيكول جميع صورها مع نجم برشلونة من حسابها على "إنستجرام"، ما أثار موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل.

    وقال يامال، البالغ من العمر 18 عامًا، في تصريحات لبرنامج "D Corazón" على القناة الإسبانية RTVE: "انتهت علاقتي بنيكي نيكول منذ فترة، ولم يكن السبب خيانة كما يُقال، بل كان القرار مشتركًا وبكل احترام".

    وأكد الإعلامي خافي هويوس، مقدم البرنامج، أنه تواصل مع اللاعب شخصيًا، مضيفًا عبر حسابه في إنستجرام: "لامين يامال أكد لي بنفسه أنه أنهى علاقته بنيكي نيكول، وشدد على أن كل ما يُقال عن خيانته غير صحيح".

    من جهته، نقل المصور الإسباني الشهير جوردي مارتن أيضًا تأكيدًا من نيكول نفسها حول الانفصال، حيث قالت: "لم نعد معًا منذ بضعة أيام، منذ مغادرتي برشلونة. لم يكن هناك أي خيانة، ولو حدثت، كنت سأكون أول من يوضح الأمر، كما فعلت في الماضي".

    واختتمت الفنانة الأرجنتينية حديثها قائلة: "لم نكن نخطط للإعلان عن الانفصال، لكن بعد انتشار هذه الشائعات، اضطررت لتوضيح الحقيقة".

