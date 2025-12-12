Getty Images
"المال ليس كل شيء في هذه الحياة" .. حارس أوساسونا يرفض ملايين السعودية من أجل البقاء في أوساسونا!
سيرخيو هيريرا يرفض العرض السعودي
هيريرا الذي أصبح رمزًا للنادي رغم أنه ليس من أبناء نافارا، يعتبر نفسه "نافاريسيًا بالتصفيق"، حيث ارتبط بجماهير الفريق منذ وصوله صغيرًا إلى بامبلونا.
وخلال مسيرته مع أوساسونا، حقق إنجازات بارزة، أبرزها الصعود إلى الدرجة الأولى، المشاركة في نهائي كأس الملك، وخوض بطولة السوبر الإسباني التي أقيمت في السعودية، وهي البطولة التي فتحت الباب أمام العرض المغري من نادي الشباب السعودي، بقيادة المدرب إيمانويل ألجواسيل.
العرض السعودي، الذي بلغ قيمة الشرط الجزائي ثلاثة ملايين يورو، كان كفيلًا بإغراء أي لاعب، لكن هيريرا أوضح أن القرار كان سهلًا بالنسبة له، حيث قال: "في النهاية، المال ليس كل شيء في هذه الحياة. صحيح أن العرض كان جذابًا جدًا من الناحية المالية، لكنني أشعر بالقوة الكافية للاستمرار في المنافسة في إسبانيا، ولدي ارتباط فريد مع أوساسونا".
وأضاف: "النادي أوضح موقفه بسرعة، وأنا أوضحت موقفي أيضًا، وانتهى الأمر بتجديد عقد جعل الطرفين سعداء وراضين".
هيريرا لا يريد الابتعاد عن دفء إسبانيا
هيريرا شدد على أن قرب مسقط رأسه ميرندا دي إيبرو من نافارا، حيث لا يبعد سوى ساعة ونصف بالسيارة، يمنحه فرصة للاستمتاع بكرة القدم دون أن يفقد دفء العائلة والأصدقاء.
وأكد: "أعيش تجربة الليجا، وهي بالنسبة لي مكافأة وحلم لم أتخيله عندما وصلت صغيرًا. لا أستطيع أن أطلب أكثر مما لدي الآن، وأنا سعيد جدًا بما أملك وأتمنى أن أستمر لسنوات طويلة".
بهذا القرار، يثبت سيرجيو هيريرا أن الانتماء والوفاء للنادي والجماهير يمكن أن يتفوقا على الإغراءات المالية، ليواصل كتابة فصول جديدة من مسيرته مع أوساسونا، كحارس مرمى وقائد، يجسد روح الفريق داخل الملعب وخارجه.
احترام شارة القيادة
أشار سيرخيو هيريرا، إلى أن العلاقة بين اللاعبين والمدربين تختلف من نادٍ إلى آخر ومن شخص إلى آخر، مشددًا على أن المثال يختلف باختلاف الظروف، لكن في حالة أوساسونا فإن الأجواء داخل الفريق تجعل مهمة القيادة سهلة للغاية.
هيريرا أوضح أن ارتداء شارة القيادة في أوساسونا لا يمثل عبئًا، لأن جميع اللاعبين والمدربين يساهمون يوميًا في دعم الفريق وتقديم المساعدة، مما يقلل من فرص حدوث المشاكل أو الخلافات. وأضاف: "لدينا فريق وجماعة تجعل ارتداء الشارة أمرًا سهلًا، لأن الجميع يساهم ويقدم الدعم يوميًا".
ولفت الحارس إلى أنه محظوظ بوجود زملاء مثل كيكي بارخا وخون مونكايولا، الذين قضوا سنوات طويلة في النادي مثله، حيث لم تحدث بينهم سوى خلافات قليلة جدًا، وهو ما يعتبره نعمة كبيرة. وقال: "هذا يعكس الكثير عن حياتنا اليومية داخل الفريق، فنحن مجموعة متماسكة".
كما شدد هيريرا على أن حالة الهدوء التي يعيشها الفريق تعود إلى العمل الجاد والمتواصل، مؤكدًا أن النتائج والانتصارات ستأتي عاجلًا أم آجلًا بفضل هذا الالتزام. وأضاف: "نحن هادئون لأننا نعمل بجد كبير، وبالتالي عاجلًا أم آجلًا ستأتي الانتصارات وسلسلة النتائج الإيجابية".
وبهذا التصريح، يبرز هيريرا أهمية العلاقة القائمة على الاحترام المتبادل والعمل الجماعي بين اللاعبين والمدربين، معتبرًا أن الانسجام الداخلي هو الأساس لتحقيق النجاحات على أرض الملعب.
ما التالي لأوساسونا؟
أوساسونا يمر بفترة صعبة في الدوي الإسباني، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة، لكنه نجح في الجولة الماضية بتحقيق فوز ثمين على ليفانتي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني 2025-2026.
إلا أن أوساسونا سيكون في اختبار صعب عندما يحل ضيفًا على برشلونة في ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني 2025-2026.
وبعدها سيخرج الفريق في مواجهة صعبة عندما يستضيف هويسكا، يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدور الثالث من كأس ملك إسبانيا، قبل أن يختتم مواجهاته في العام الميلادي 2025، بلقاء ديبورتيفو ألافيس في الجولة 17 من الدوري الإسباني.
