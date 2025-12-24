Joan-Garcia(C)GettyImages
محمد سعيد

خوفًا من العقوبات الرادعة .. إسبانيول يحمي جوان جارسيا قبل الديربي المشتعل أمام برشلونة!

جماهير إسبانيول في حالة غليان تجاه حارس عرينها السابق

بدأ نادي إسبانيول اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الحارس الكتالوني جوان جارسيا قبل مباراة الديربي المرتقبة أمام برشلونة، والمقررة في الثالث من يناير 2026 على ملعب كورنيّا، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني "لا ليجا".

وتأتي هذه الخطوات في ظل حالة الغضب التي تسود بين جماهير إسبانيول وجوان جارسيا، بعد انتقال الحارس صاحب الـ24 عامًا إلى الغريم التقليدي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وإلى جانب الأجواء المشحونة، يضيف الأداء القوي لفريق المدرب مانولو جونزاليس، الذي يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، المزيد من الإثارة إلى هذه المواجهة المرتقبة، ما يجعل ديربي هذا الموسم بين إسبانيول وبرشلونة حدثًا استثنائيًا على المستويين الرياضي والجماهيري.

  • انتقال جوان جارسيا إلى برشلونة "المثير للجدل"

    قرار جوان جارسيا، ابن مدينة سالينت، بالانضمام إلى برشلونة مثّل صدمة كبيرة لجماهير إسبانيول، إذ لم يتفهم الكثيرون كيف اختار اللاعب النادي الكتالوني رغم أنه يمثل نقلة تنافسية كبيرة دون أن يغادر مسقط رأسه أو يبتعد عن جذوره.

    وهذا القرار جعل موعد عودته إلى "كورنيّا" بقميص برشلونة حدثًا بارزًا ومؤلمًا في أجندة جماهير إسبانيول، التي لن تتوانى عن توجيه هجوم لاذع إلى حارس الفريق السابق الذي رحل عن فريقهم إلى الغريم.

    • إعلان
  • joan garcia(C)Getty Images

    مفاجأة غير متوقعة لإسبانيول

    حتى الحارس نفسه لم يكن يتوقع هذا السيناريو قبل أسابيع قليلة من توقيعه، حيث كان يتصور أن مستقبله سيكون في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن إصرار برشلونة ورؤيته كفرصة سوقية مهمة غيّر كل شيء، ليترك جماهير إسبانيول في حالة من الذهول بعد هذا التحول المفاجئ.

    وسريعًا، أصبح جارسيا الحارس الأساسي بلا منازع في تشكيلة المدرب هانزي فليك، وسيكون محور الأنظار في الديربي المرتقب الذي تم تصنيفه كحدث عالي الخطورة، لذلك فالمهمة لن تكون سهلة بالنسبة له، إذ سيواجه غضب جماهيره السابقة التي شارك معها لحظات تاريخية مثل ضمان البقاء في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

  • إجراءات وقائية من إسبانيول

    في صباح اليوم الأربعاء، انتشرت صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر تركيب شباك واقية خلف المرمى في ملعب كورنيّا، كإجراء احترازي لمنع إلقاء أي أجسام خلال المباراة من الجماهير تجاه حارس برشلونة.

    ورغم عدم صدور تأكيد رسمي من النادي، إلا أن هذه الصور زادت من حدة التوتر قبل اللقاء المنتظر، حيث يدرك إسبانيول أن أي حادثة قد تكلفه غاليًا، من خلال العقوبات الصارمة التي تفرضها رابطة الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم.

    وبالفعل، إسبانيول سبق أن تلقى تحذيرات من الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب مخالفات سابقة، وقد يواجه عقوبات مالية أو حتى إغلاق جزئي أو كامل للملعب إذا وقعت تجاوزات جديدة.

    وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد قد فتحت تحقيقًا بعد مباراة إسبانيول ضد إلتشي في 25 أكتوبر، بسبب هتافات مسيئة ضد جوان جرسيا.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    جوان جارسيا حارس مستقبل برشلونة

    جوان جارسيا جاء من بيئة كروية متواضعة ليجد نفسه أمام فرصة الدفاع عن عرين واحد من أكبر الأندية في العالم، ومنذ اللحظة الأولى، أظهر شخصية قوية وثقة عالية، وهو ما ساعده على التأقلم سريعًا مع ضغط اللعب في كامب نو، حيث لا مجال للأخطاء ولا مكان سوى للتألق.

    وسريعًا، نجح في كسب ثقة الجهاز الفني وزملائه، ليصبح خيارًا أساسيًا في التشكيلة، وبفضل تصدياته الحاسمة في مباريات مهمة أثبت أنه قادر على تحمل المسؤولية في أصعب الظروف، وهو ما انعكس في ردود فعل الجماهير التي بدأت ترى فيه امتدادًا لتاريخ طويل من الحراس الكبار في برشلونة.

    ولم يكن الأمر سهلًا، فالمنافسة على مركز الحراسة في الفريق الكتالوني شرسة في وجود حارسين مميزين بحجم شتشيسني وتير شتيجن، لكن الشاب الواعد أظهر عزيمة وإصرارًا جعلاه يتفوق على منافسيه ويثبت نفسه كحارس أول.

    والحقيقة أن جوان جارسيا أصبح سر قوة في كتالونيا الآن، وقد أثبت ذلك مرارًا وتكرارًا وأضاف خلال مباراة فياريال الأخيرة، دليلًا جديدًا، إذ أكد نجم إسبانيول السابق أن قتال البارسا لضمه رغم كل العراقيل كان يستحق بالفعل، لأنه أصبح نقطة قوة كبيرة للفريق.

    وأظهر جوان جارسيا أمام فياريال، كيف استطاع حماية عرين فريقه من عدة هجمات خطيرة لأصحاب الملعب نتيجة أخطاء قاتلة من زملائه في الدفاع والوسط، إذ تصدى لـ5 تسديدات من جانب لاعبي الغواصات، وهناك واحدة لم تُحتسب لأن مهاجم الغواصات الصفراء كان متسللًا، لكنها كانت الأعظم في اللقاء من جانبه، وقد ساهم بذلك في الفوز الثمين والحفاظ على فارق الصدارة مع ريال مدريد.

الدوري الإسباني
إسبانيول crest
إسبانيول
إسبانيول
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
0