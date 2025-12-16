"سوف يندم بشدة وهو في السعودية" .. نصيحة "هادئة" من جيمي كاراجر لمحمد صلاح بشأن الرحيل عن ليفربول!

اختار محمد صلاح التعبير عن غضبه بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث توقف في المنطقة المختلطة عقب التعادل المثير 3-3 أمام ليدز قبل أكثر من أسبوع، ليتحدث لوسائل الإعلام لمدة سبع دقائق بلهجة مباشرة وغير معتادة.

النجم المصري انتقد إدارة ليفربول والمدرب أرني سلوت، مؤكدًا أنه شعر بأن النادي ألقى باللوم عليه رغم ما قدمه من إنجازات، خصوصًا في الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن وعود الصيف لم تُنفذ وأن علاقته بالمدرب تدهورت بشكل مفاجئ.

صلاح شدد على حبه للنادي ودعمه الدائم له ولأطفاله، لكنه أبدى إحباطاً شديداً من وضعه الحالي.

هذا الانفجار الإعلامي أشعل جدلًا واسعًا داخل أروقة النادي وخارجه، حيث رد أسطورة ليفربول السابق جيمي كاراجر بحدة، واصفًا ما قام به صلاح بأنه "عار".

كاراجر أوضح أن تصريحات اللاعب لم تكن مجرد انفعال عاطفي، بل خطوة محسوبة بالتنسيق مع وكيله لإحداث أكبر قدر من الضغط وتعزيز موقفه داخل النادي، لافتًا إلى أن صلاح نادرًا ما يتحدث في المنطقة المختلطة، وهو ما يجعل خروجه الأخير ذا دلالات واضحة.