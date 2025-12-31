رغم الإنجازات الكبيرة التي حققها نادي باريس سان جيرمان خلال عام 2025، والتي توّجت بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، إضافة إلى تحقيقه "السداسية التاريخية"، إلا أن الفريق الباريسي فشل في اعتلاء عرش خاص في القارة العجوز.
رغم السداسية التاريخية .. باريس يفشل في انتزاع عرش الأندية الأوروبية من ريال مدريد!
موسم استثنائي لم ينعكس على التصنيف
وفقًا لتقرير نشرته شبكة "RMC" الفرنسية، لم يتمكن من إنهاء العام في صدارة تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بل إن النادي وجد نفسه خارج المراكز الخمسة الأولى مع نهاية ديسمبر، محتلًا المركز السادس حتى بداية عام 2026.
شهد عام 2025 لحظات لا تُنسى لجماهير باريس سان جيرمان، حيث نجح الفريق بقيادة المدرب لويس إنريكي في تحقيق حلم طال انتظاره بالفوز بدوري أبطال أوروبا بعد اكتساح إنتر الإيطالي بخماسية، إضافة إلى كأس السوبر الأوروبي، ليُسجل موسمًا استثنائيًا في تاريخ النادي.
ومع ذلك، فإن هذه الإنجازات لم تكن كافية لوضع الفريق في قمة التصنيف الأوروبي، الذي يعتمد على نتائج الأندية خلال آخر خمسة مواسم وليس على موسم واحد فقط.
ريال مدريد يتربع على القمة الأوروبية
التصنيف الذي أُعلن في 19 ديسمبر 2025، عقب الجولة الأخيرة من المنافسات الأوروبية، أكد استمرار هيمنة ريال مدريد على القارة العجوز برصيد 131.50 نقطة، متفوقًا على بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني بـ124.25 نقطة، فيما جاء إنتر الإيطالي ثالثًا بـ121.25 نقطة، رغم خسارته النهائية الثقيلة أمام باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة.
ويعود السبب في تراجع باريس سان جيرمان إلى إخفاقاته السابقة في موسمي 2021-2022 و2022-2023، حيث خرج مبكرًا من البطولة، مما أثر على رصيده التراكمي ليقف عند 109.50 نقطة فقط، وهو ما وضعه خلف مانشستر سيتي (117.75 نقطة) وليفربول (115.50 نقطة).
ترتيب العشرة الأوائل في أوروبا بنهاية عام 2025
وجاء ترتيب الأندية العشرة الأوائل في أوروبا بنهاية عام 2025، على النحو التالي:
1. ريال مدريد – 131.50 نقطة.
2. بايرن ميونخ – 124.25 نقطة.
3. إنتر– 121.50 نقطة.
4. مانشستر سيتي – 117.75 نقطة.
5. ليفربول – 115.50 نقطة.
6. باريس سان جيرمان – 109.50 نقطة.
7. بوروسيا دورتموند – 98.75 نقطة.
8. باير ليفركوزن – 98.25 نقطة.
9. برشلونة – 96.25 نقطة.
10. آرسنال – 93 نقطة.
نتائج موسم 2024-2025
على الرغم من تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي، إلا أن الفريق أنهى موسم 2024-2025 في المركز الرابع على مستوى النقاط المكتسبة، حيث جمع 33.50 نقطة فقط.
وتفوق عليه إنتر الإيطالي الذي تصدر بـ40.25 نقطة، يليه برشلونة الإسباني بـ36.25 نقطة، ثم آرسنال الإنجليزي بـ36 نقطة، ويُعزى ذلك إلى معاناة الفريق الباريسي في حملته المحلية، رغم نجاحه القاري الكبير.
وبالنسبة لجماهير باريس سان جيرمان، فإن المركز السادس في التصنيف الأوروبي يُعتبر تفصيلاً ثانويًا أمام الإنجازات التاريخية التي حققها الفريق في عام 2025، فلا أحد داخل النادي أو بين أنصاره سيُبدل الألقاب الغالية بمكانة شرفية في جدول التصنيف، خاصة بعد موسم سيظل محفورًا في ذاكرة كرة القدم الأوروبية.
ما التالي لباريس سان جيرمان؟
يستهل باريس سان جيرمان عام 2026 وهو في وضع جيد بالدوري الفرنسي، حيث يحتل وصافة جدول الترتيب العام برصيد 36 نقطة، متخلفًا عن لانس المتصدر بفارق نقطة واحدة، وذلك بعد مرور 16 مباراة من عمر المسابقة.
ويأمل باريس سان جيرمان في تصحيح مساره بالبطولة والقبض على الصدارة، عندما يستضيف جاره باريس إف سي، يوم الأحد المقبل على ملعب "بارك دي برانس"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الفرنسي 2025-2026.
ولن يحصل فريق المدرب لويس إنريكي على فرصة لالتقاط الأنفاس، حيث ينتقل بعدها مباشرة في رحلة إلى قطر لمواجهة غريمه مارسيليا، في مباراة نهائي كأس السوبر الفرنسي على ملعب جابر الأحمد الدولي، وذلك يوم الخميس المقبل.
قبل أن يعود مرة أخرى لمواجهة متكررة مع باريس إف سي، يوم الإثنين الموافق 12 يناير الجاري، لكن هذه المرة في دور الـ32 من كأس فرنسا، ومن ثم يواجه ليل في الجولة 18 من الدوري الفرنسي.
ومن بعدها يخرج باريس سان جيرمان في رحلة شاقة إلى البرتغال، من أجل مواجهة سبورتنج لشبونة، يوم الثلاثاء 20 يناير الجاري على ملعب "خوسيه ألفالادي"، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.
ويحافظ باريس سان جيرمان "حامل اللقب" على وضع مثالي في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب العام برصيد 13 نقطة، متخلفًا بفارق 5 نقاط عن آرسنال المتصدر ونقطتين فقط عن بايرن ميونخ الوصيف.