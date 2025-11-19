في ليلة استقباله بالبيت الأبيض .. تجاهل غريب من "الفيفا" لكريستيانو رونالدو بكأس العالم 2026!

أكثر ما أثار الجدل هو غياب صورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ونجم النصر السعودي عن البوستر، رغم أنه أحد أبرز أساطير اللعبة وأحد المساهمين الرئيسيين في تأهل منتخب بلاده إلى المونديال.

الفيفا اختار زميله برونو فيرنانديش، لاعب مانشستر يونايتد لتمثيل البرتغال، ما اعتبره البعض تجاهلًا متعمدًا أو محاولة لتسليط الضوء على الجيل الجديد، لكن غياب رونالدو عن بوستر بطولة بحجم كأس العالم وقد تكون الأخيرة له دوليًا يطرح علامات استفهام كبيرة.

والغريب أيضًا أن هذا البوستر تم نشره على الحسابات المختلفة للفيفا على مواقع التواصل الاجتماعي، في نفس اليوم الذي يظهر فيه "الدون" داخل البيت الأبيض، مقر الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن ضيوف الرئيس دونالد ترامب.