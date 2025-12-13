"نهنئ البرازيل بهذا الانتصار" .. مشجعة جزائرية تسخر من تأهل الإمارات إلى المربع الذهبي لكأس العرب!

هذا التنوع الكبير في الجنسيات منح المنتخب الإماراتي لقبًا مثيرًا للجدل في الإعلام الرياضي وهو "منتخب الأجانب"، في إشارة إلى غياب الطابع المحلي وتعدد الجنسيات داخل الفريق، وهذا النهج أثار تساؤلات عديدة حول تأثيره على مستقبل كرة القدم الإماراتية، خصوصًا فيما يتعلق بتطوير المواهب الوطنية وبناء قاعدة رياضية مستدامة تعكس هوية الدولة، حيث يرى منتقدون أن الاعتماد المفرط على التجنيس قد يضعف فرص اللاعبين المحليين في الظهور والتطور، ويجعل المنتخب أقل ارتباطًا بجذوره الكروية.

في المقابل، يؤكد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن التجنيس يمثل خيارًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز قوة المنتخب على المستويين القاري والدولي، حيث يعتبر الاتحاد أن وجود لاعبين من مدارس كروية مختلفة يمنح العناصر المحلية خبرة أكبر، ويتيح لهم الاحتكاك بمستويات عالية من الأداء، ما ينعكس إيجابًا على تطورهم على المدى الطويل.

وبين مؤيد يرى في التجنيس وسيلة لتعزيز التنافسية، ومعارض يخشى على الهوية الوطنية ومستقبل المواهب المحلية، يبقى المنتخب الإماراتي في كأس العرب 2025 محور نقاش رياضي واسع، بينما الواقع يقول أنه أقصى حامل اللقب وحجز مكانه بين الأربعة الكبار في البطولة.